In fünf Monaten finden die Gemeindewahlen statt. Das Innenministerium stellt die wichtigsten Zahlen und Termine vor.

Noch fünf Monate

Der Countdown für die Gemeindewahlen läuft

David THINNES In fünf Monaten finden die Gemeindewahlen statt. Das Innenministerium stellt die wichtigsten Zahlen und Termine vor.

Am Mittwoch waren es noch fünf Monate bis zu den Gemeindewahlen. Um den Zeitplan bis zum Stichdatum vorzustellen, hatte Innenministerin Taina Bofferding (LSAP) zu einer Pressekonferenz geladen. Außerdem sprach die Ministerin über die egalitären Herausforderungen.

In 102 Gemeinden werden am 11. Juni dieses Jahres 100 neue Räte gewählt. Die Diskrepanz von zwei Gemeinden hat damit zu tun, dass sich die Fusionen der Gemeinden Grosbous und Wahl sowie Bous und Waldbredimus auf dem Instanzenweg befinden. Dennoch werden die vier Gemeinden zu den Majorzgemeinden gezählt. Insgesamt wird in fünf Monaten demnach in 46 Majorzgemeinden und in 56 Proporzgemeinden abgestimmt.

Wir benötigen mehr junge Menschen und Frauen in den Gemeinderäten. Innenministerin Taina Bofferding

Erst nach den Gemeindewahlen wird der Zähler dann bei 100 Gemeinden stehen. Im Vergleich zu den Wahlen 2017 ist die Fusion in vier Gemeinden nun endgültig: Helperknapp, Parc Hosingen, Rosport-Mompach und Schengen.

Sechs Gemeinden haben im Vergleich zu 2017 die 3.000-Einwohnermarke überschritten und wählen nun nach dem Proporzsystem: Befort, Bettendorf, Esch-Sauer, Lintgen, Redingen/Attert und Wormeldingen.

102 Bürgermeister, nur 16 Frauen

Taina Bofferding ging auch auf einen Vorschlag des Syvicol ein. Das Gemeindesyndikat regte vor einigen Wochen an, die Trennlinie von 3.000 auf 6.000 anzuheben und führt dabei unter anderem das Argument, dass die Rekrutierung von Kandidaten immer schwieriger werde. So würde von 6.000 Einwohner an das Proporzsystem greifen. „Ich halte das für zu kurzfristig gedacht. Das Proporzsystem ist transparenter als das Majorzsystem“, so die Innenministerin.

Auf einer Linie mit dem Syvicol liegt sie dann aber in einem anderen Punkt, nämlich der Schaffung eines richtigen Status der Gewählten. Dies erwähnte Bofferding, als sie vom Gesetzesvorschlag zu den Pflichten und Aufgaben eines Gewählten sprach. Sie hoffe, dass der Gesetzesvorschlag noch vor den Gemeindewahlen im Parlament zur Abstimmung komme.

Der Innenministerin, in Personalunion Chancengleichheitsministerin, liegt auch am Herzen, dass es bei den Wahlen „die richtige Mischung“ gibt. „Wir benötigen mehr junge Menschen und Frauen in den Gemeinderäten. Das hat nichts mit Ideologie zu tun.“

Aktuell sind nur 37 Schöffinnen in den Gemeinden vertreten, im Vergleich zu 189 Schöffen. Bei den 102 Bürgermeisterposten steht der Zähler der Frauen bei 16. Die Kampagne „Egalitéit liewen“ soll diese Stereotypen aufbrechen.

Vereidigungen bis 1. September

Bei den Terminen sticht das Datum des 12. April hervor: Bis zu diesem Tag müssen die Kandidaturen eingereicht sein. Am Tag darauf werden den Listen die verschiedenen Nummern zugelost. Diese Nummern gelten dann auch für die Parlamentswahlen.

Bis zum 17. April müssen sich Nicht-Luxemburger auf die Wahllisten eingetragen haben. Die Einberufung wird bis zum 6. Juni zugestellt. Taina Bofferding erinnert daran, dass man auch ohne Einberufung wählen gehen kann. „Man muss nur einen Pass oder einen Personalausweis ins Wahlbüro mitnehmen.“

Nach den Wahlen ist dann noch ein Datum wichtig: Bis zum 1. September müssen die neuen Schöffen- und Gemeinderäte von der Innenministerin vereidigt worden sein.

