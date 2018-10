Noch gleicht der Innenbereich des künftigen Shoppingzentrums Cloche d'Or im Ban de Gasperich einer riesigen Baustelle. Doch bereits in 200 Tagen werden die 140 Geschäfte und 20 Restaurants die Besucher empfangen.

Der Countdown läuft

Nadine SCHARTZ Auf einer Fläche von 75.000 Quadratmetern entsteht in den kommenden Monaten eine neue Einkaufsmeile mit einer Vielfalt an Geschäften, einem Supermarkt sowie 250 luxuriösen Wohnungen. Das Shoppingcenter "Cloche d'Or Luxembourg" wird damit europaweit zu den größten Einkaufspassagen gehören.

Im Mai 2019 soll das neue Einkaufszentrum "Cloche d'Or Luxembourg" im Ban de Gasperich offiziell eröffnet werden. Bis dahin bleibt jedoch noch einiges zu tun. Derzeit gleicht das Gebäude allerdings eher einer riesigen Baustelle - auch wenn die Grundrisse der einzelnen Geschäfte, der Treppen und der Einkaufspassage bereits deutlich zu erkennen sind.

Beim Richtfest am Mittwochvormittag zeigten die Verantwortlichen - die Promotorengesellschaft Grossfeld PAP sowie die Betriebe Ceetrus (vorher: Immochan) und Promobe - sich zuversichtlich, dass der Innenausbau in den kommenden 200 Tagen fertiggestellt werden könne. "Unser Traum wird Realität", betonte dabei etwa Eric Mathieu, Direktor von Ceetrus-Luxemburg.

Neue Marken lassen sich nieder

So werden auf einer Gesamtfläche von 75.000 Quadratmetern insgesamt 140 Geschäfte entstehen, dies nach den Plänen der Architektenbüros Fabeck Architectes und Schemel & Wirtz. Neben bereits ansässigen Marken, wie etwa Scotch & Soda, Cos, Massimo Dutti und Pull & Bear, werden die Modeketten Zara und H&M mit ihren Home-Stores aufwarten. Doch auch neue Firmen werden sich erstmals im Großherzogtum niederlassen. Hierzu zählen etwa die skandinavische Kette Arket oder bekannte Namen wie Weekday, & Other Stries, Oysho, Bershka, Izak, Finsbury und Cosmo Paris. Darüber hinaus sind unter anderem ein Wellness-Bereich, eine Apotheke, ein kreativer Kinderhort und ein Hausmeisterservice vorgesehen.

14 Während die Arbeiten an der Fassade des Einkaufszentrums ihrem Ende entgegensehen, läuft der Bau der beiden 60 Meter hohen Wohntürmen auf Hochtouren. Foto: Lex Kleren

Vom großzügig gestalteten Eingangsbereich gelangen die Kunden später in die einzelnen Bereiche. Foto: Lex Kleren Während der Straußfeier gab Architektin Tatiana Fabeck den Gästen Details zu dem Projekt. Foto: Lex Kleren Neben der besonderen Architektur, die sich etwa durch die vielen Rundungen und kurvigen Passagen darstellt, wird der Fokus auf natürliche Lichtquellen gelegt. Foto: Lex Kleren Das Einkaufszentrum befindet sich an der Ecke Boulevard Kockelscheuer/Boulevard Raiffeisen. Foto: Lex Kleren

In der 4.000 Quadratmeter großen "World Foodhall" werden sich zusätzlich 20 Restaurants mit einer kulinarischen Auswahl aus der ganzen Welt befinden. Auf weiteren 12.500 Quadratmetern entsteht schließlich der Supermarkt Auchan, in dem man den Fokus auf gute, gesunde und lokale Lebensmittel setzen will, wie Auchan-Generaldirektor Cyril Dreesen unterstrich. Gleichzeitig wolle man den Dienst an den Kunden noch verbessern und dementsprechend teilweise auch neue Wege gehen. Allein um dieses Konzept umzusetzen, würden 500 neue Arbeitsstellen geschaffen, so Dreesen.

250 hochwertige Wohnungen

Während der Innenbereich durch seine lichtdurchfluteten Gänge und seine besondere Architektur hervorsticht, gehören im Außenbereich insbesondere die in Gold schimmernde Fassade und die beiden Türme - die eine Höhe von 60 Metern erreichen werden - zu den Hauptmerkmalen. In Letzteren sind 250 hochqualitative Wohnungen zwischen 43 und 500 Quadratmetern vorgesehen. Wie am Mittwoch unterstrichen wurde, werden die Bewohner dieser "neuen, prestigevollen Adresse" über private Parkplätze und einen Wellness- und Fitnessbereich verfügen.



Am Rande der Feier waren denn auch einige Neuigkeiten rund um die Entwicklung des neuen Stadtviertels zu erfahren. So gab Michel Knepper von der Promotorengesellschaft Grossfeld PAP etwa bekannt, dass die ersten 1.000 Wohnungen im Ban verkauft und teilweise bereits bewohnt seien. Die nächste Verkaufsoffensive werde nun während der Semaine national du Logement (vom 13. bis zum 21. Oktober) gestartet. Stadtbürgermeisterin Lydie Polfer erklärte unterdessen, dass die Arbeiten zur Gestaltung des 16 Hektar großen Parks ebenfalls aufgenommen worden seien.