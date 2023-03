Die Gemeinde Rosport-Mompach will den vom Hochwasser zerstörten Campingplatz in Born wiederbeleben. Dafür soll ein völlig neues Konzept her.

Rosport-Mompach

Der Campingplatz in Born steht vor einem Neuanfang

Guy SEYLER Die Gemeinde Rosport-Mompach will den vom Hochwasser zerstörten Campingplatz in Born wiederbeleben. Dafür soll ein völlig neues Konzept her.

Der vom Jahrhunderthochwasser verwüstete Campingplatz „Um Salzwaasser“ in Born wird weiterleben. Nachdem der Gemeinderat einstimmig beschlossen hat, das noch verbleibende schwer beschädigte Empfangsgebäude abzureißen, hat das neu gegründete Syndikat Rosport-Mompach erste Schritte unternommen, den beliebten Campingplatz komplett neu zu gestalten.

Das ehemalige Syndikat Born-Moersdorf wurde auf der letzten Generalversammlung aufgelöst. Eine Arbeitsgruppe bestehend aus Vertreter des neuen Syndikats, Einwohnern der Ortschaft Born und Gemeindevertretern hat unter der Führung von Schöffe Patrick Hierthes erste Kontakte mit Touristik-Fachleuten geknüpft. Die Konzeptentwickler der Gesellschaft „Outdoor Hospitality Group“ stehen dem Syndikat mit Beratung zu Tourismus und Hotellerie, Projektentwicklung und Finanzierung zur Seite.

Das ehemalige Empfangsgebäude wird abgerissen. Die Aufräumarbeiten auf dem Gelände sind inzwischen abgeschlossen. Foto: Guy Seyler

Im Einklang mit der Natur

In einer ersten Phase wird eine Machbarkeitsstudie durchgeführt, anschließend soll ein Konzept ausgearbeitet und Empfehlungen formuliert werden. Auf dem Gelände „Um Salzwaasser“ soll eine moderne, zukunftsorientierte Anlage entstehen, die den Anforderungen des heutigen Camping-Tourimus vollends entspricht, im Einklang mit Umwelt und Natur, so Patrick Hierthes.

Hochwasserschutz: "Wir können nicht überall Mauern aufstellen" Um Häuser zu schützen, gibt es keine perfekte Lösung. Der Mensch könne die Wassermassen nur abpuffern, meint Ministerin Dieschbourg.

Die Gemeinde Rosport-Mompach steht einheitlich hinter dem Projekt, wie Bürgermeisterin Stéphanie Weydert in der rezenten Ratssitzung betonte. Bei den Einwohnern der Ortschaft Born wird das Vorhaben ebenfalls positiv bewertet.

Gewappnet für das nächste Hochwasser

Schöffe Josy Schoellen lobte das neue geplante Campingkonzept, das auf eine Ganzjahresöffnung ausgerichtet sein wird. Rat Romain Osweiler begrüßte die Initiative und wies auf die Notwendigkeit hin, bei der Planung unbedingt dem Hochwasser Rechnung zu tragen. Die Bürgermeisterin versicherte, dass ein Hochwasserkonzept für den Fall einer Überflutung ausgearbeitet werden wird, um eine ähnliche Verwüstung wie vor zwei Jahren ausschließen zu können.

Container als Ersatz für feuchte Maison relais Das Hochwasser hat der Maison relais in Born übel mitgespielt. Die Gemeinde schafft nun Container als Provisorium an.

Der geplante neue Campingplatz sei ein Neuanfang für den Tourismus in der Gemeinde und eine einmalige Gelegenheit, die Region aufzuwerten, so die allgemeine Meinung im Gemeinderat. Einstimmig wurden die Kosten für eine Machbarkeitsstudie in Höhe von 30.000 Euro als erster Schritt in das ehrgeizige und für die Region bedeutende Projekt genehmigt.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.