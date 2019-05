In der Kathedrale lohnt sich der Blick auf die Kirchenfenster: Sie zeigen Fürsten, Heilige und Ereignisse, die sich zugetragen haben.

Der bunte Zauber von Kirchenfenstern

In der Kathedrale lohnt sich der Blick auf die Kirchenfenster: Sie zeigen Fürsten, Heilige und Ereignisse, die sich zugetragen haben.

Dem Zauber von Kirchenfenstern kann sich kaum jemand entziehen. Ihre Schönheit lässt sich am besten tagsüber von innen betrachten. Dies gilt auch für die Kathedrale von Luxemburg, die 1613 als Jesuitenkirche erbaut, von 1935 bis 1938 gemäß den Plänen von Architekt Hubert Schumacher umgebaut und erweitert wurde.

International bekannte Künstler

Eine nüchterne Architektur, bei der laut Diözesanarchivar Alex Langini der Hauptakzent auf die Fenster gelegt wurde. Dazu wurden international bekannte Künstler herangezogen, unter anderen Josef Oberberger und Louis Barillet, bedeutende Glasmaler des 20. Jahrhunderts.



Als Themen dienten Herrscherfiguren, beispielsweise Siegfried und Heinrich VII., Heilige und patriotische Aspekte wie die Wappen der Luxemburger Dynastie und der Abteien, die in der Geschichte eine Rolle spielten, wie Echternach, Clerf und Orval.

Die Consolatrix Afflictorum im Mittelpunkt

Im Chor herrscht die Marienverehrung vor: So sieht der Betrachter unter anderem Maria im freudenreichen Rosenkranz, Maria, Königin der Bekenner, und Maria, Königin der Propheten, konzipiert vom französischen Künstler Louis Barillet, ausgeführt von Barillet, Jacques Le Chevallier und Théodore-Gérard Hanssen.



Diözesanarchivar Alex Langini kennt den Liebfrauendom in- und auswendig. Foto: Guy Jallay

Kleine Fenster im linken Seitenschiff zeigen Jacques Brocquart, Gründer der Muttergottesoktave, und Ignatius von Loyola, Begründer des Jesuiten-Ordens, sowie die Propheten, unter anderem Moses, Aaron und Samuel.

Chor, Kirchenschiffe, Empore, Fürstenloge, Sakristei und Krypta

Fürstliche und bischöfliche Gestalten sowie Szenen aus der Geschichte des Luxemburger Grafenhauses finden sich, außer im Chor und in den Kirchenschiffen, auch auf der Fürstentribüne, auf der Empore, in der Sakristei und in der Krypta.



Die Signatur von Josef Oberberger in einem Kirchenfenster auf der Fürstentribüne. Foto: Guy Jallay

So sind auf der Fürstentribüne Szenen aus dem Leben des heiligen Willibrord, Begründer der Echternacher Abtei, geschaffen von Josef Oberberger aus München, und Bilder aus der Geschichte der Consolatrix-Verehrung von Anton Wendling, Lehrer für Mosaike und Glasmalerei an der Kunstgewerbeschule Aachen, zu sehen. Das geübte Auge entdeckt dort ebenfalls die Nixe Melusina auf einem Fenster, das Kunigunde und Heinrich II. mit zwei Rittern zeigt.



Auch Melusina ist auf einem Kirchenfenster verewigt. Foto: Guy Jallay

Papst Gregor der Große, umgeben von Heiligen, die mit der Kirchenmusik in Verbindung stehen, darunter die hl. Cäcilia, eine Arbeit von Wendling, ist auf einem Fenster auf der Orgel- und Sängertribüne zu sehen.



2 Arbeiten des Luxemburger Künstlers Emile Probst. Foto: Guy Jallay

Werke des Luxemburger Künstlers Emile Probst finden sich unter anderem auf Fenstern in der Sakristei: das Gnadenbild der Trösterin der Betrübten und Szenen priesterlicher Tätigkeiten.

Technik aus dem Mittelalter wiederbelebt

Die Fenster im neuen Teil des Liebfrauendoms sind aus farbigem Glas. Die einzelnen Teile wurden mit Blei verlötet. Es handelt sich dabei um eine Technik, die auch im Mittelalter benutzt wurde.

Bei den Fenstern im alten Teil der Kathedrale – von der Firma Maréchal aus Metz gefertigt – wurde auf Glas gemalt, das anschließend noch gebrannt wurde. Eine Technik, die Anfang des 20. Jahrhunderts wieder aufgegeben wurde.

Wer die Rechnungen zahlte, ist nicht eindeutig

Nicht genau bekannt ist Alex Langini zufolge, wer die Fenster bezahlt hat: Es dürfte sich dabei um das Bistum, den Staat, die Stadt Luxemburg und Privatleute (unter anderem die Familien Pescatore und Eyschen) gehandelt haben.

Eines ist sicher: Ohne Fenster, die das Tageslicht in gebrochenen Farben eintreten lassen, ist eine gotische Kathedrale nicht vorstellbar. Die Fülle an Farben und das Spiel des Lichts machen sie zu etwas Besonderem.