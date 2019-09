Besonders die Fichten leiden unter massivem Befall und den Folgen der Trockenheit.

Der Borkenkäfer ist gnadenlos

Besonders die Fichten leiden unter massivem Befall und den Folgen der Trockenheit.

Rund 55 500 Kubikmeter Holz sind in diesem Jahr bereits dem Borkenkäfer zum Opfer gefallen. Betroffen sind vor allem Nadelbäume. Laut Umweltministerin Carole Dieschbourg (Déi Gréng) ist der sogenannte Buchdrucker, eine Unterart der Borkenkäfer, für die Schäden verantwortlich. Neben dem Schädling haben aber auch die Hitze und die Trockenheit der vergangenen Monate dem Nadelwald zugesetzt.



In ihrer Antwort auf eine parlamentarische Frage der LSAP-Abgeordneten Mars di Bartholoemo und Tess Burton spricht die Umweltministerin vor allem von den Schäden in den staatlichen und gemeindeeigenen Wäldern. Es sei allerdings davon auszugehen, dass die Situation in den Privatwäldern ähnlich sei. Laut Dieschbourg ist der Schaden vor allem wirtschaftlicher, nicht aber ökologischer Natur. Seit Juni dieses Jahres konnte sich der Borkenkäfer wegen der anhaltenden Hitze und Trockenheit sehr stark vermehren.

Jeder zweite Nadelbaum befallen



Schon eine rein optische Analyse lässt erahnen, dass praktisch jeder zweite Nadelbaum befallen ist. Damit steigt laut Dieschbourg aber auch die Gefahr einer reellen Pandemie in den nächsten Jahren, falls weitere Trockenphasen folgen. Um die Plage zu bekämpfen wurde laut Dieschbourg eine Arbeitsgruppe aus Vertretern der Naturverwaltung, der Privatwaldbesitzer und der Holzverarbeiter einberufen um angemessene Maßnahmen zu ergreifen.

Zusätzliche wurde eine Broschüre mit Handlungsempfehlungen veröffentlicht. Dazu gehört unter anderem das schnelle Entfernen der befallenen Bäume um ein Ausbreiten des Käfers zu verhindern. Zugleich soll auf das Pflanzen von Nadelbäumen insbesondere in Monokulturen verzichtet werden. Diese sind besonders anfällig für den Schädling. Die betroffenen Waldbesitzer können zudem Entschädigungen beantragen. Zudem wurden die Beihilfen für das Neuanpflanzungen verdoppelt.