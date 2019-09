39 Biberstandorte sind derzeit in Luxemburg bekannt. Im Herbst, wenn die Vegetation zurückgeht, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass neue Reviere entdeckt werden.

Der Biber breitet sich aus

Sophie HERMES

Für die Biodiversität und den Wasserschutz ist er von großer Wichtigkeit, im Zusammenleben mit dem Menschen kann es aber zu Konfliktsituationen kommen. Die Rede ist vom Biber.

Fast 200 Jahre lang galt das zweitgrößte lebende Nagetier der Erde in Luxemburg als ausgestorben. Wegen seines dichten Pelzes und seines Fleisches wurde er verfolgt, gejagt und ausgerottet. In den 1980er- und 1990er-Jahren kam es dann aber in Belgien, in der Nordeifel, dem Saarland und in Frankreich entlang der Obermosel zu Auswilderungsprojekten.

Mit Erfolg – auch für das Großherzogtum: Wie Umweltministerium und Natur- und Forstverwaltung nun mitteilen, sind 39 Biberstandorte in Luxemburg bekannt, viele davon mit Reproduktion.

Lange Wanderungen

Die Naturverwaltung geht allerdings davon aus, dass es noch weitere, bisher nicht bekannte Standorte gibt. Denn jedes Jahr werden die zweijährigen Biber aus ihren Revieren vertrieben. Sie müssen sich dann neue Lebensräume suchen – und wandern dabei lange Distanzen. 20 bis 40, manchmal gar 100 Kilometer legen sie hauptsächlich im Mai auf der Suche nach einem neuen Revier zurück, sodass sie sich mittlerweile in Luxemburg überall dort aufhalten können, wo es Wasser und Vegetation gibt.

Oft bleiben die neuen Standorte bis zum Spätsommer oder Herbst unentdeckt, da sich die Biber zunächst hauptsächlich von Krautvegetation ernähren. Erst wenn die Vegetation zurückgeht, fällt der Castor, so sein wissenschaftlicher Name, Bäume, um an die dünnen Zweige der Krone zu gelangen, die ihm dann als Nahrung dienen. Erst dann werden die neuen Reviere entdeckt.

Die Naturverwaltung will sich nun einen Überblick über sämtliche Standorte machen und bittet die Bürger deshalb, Hinweise auf Biberaktivitäten unter der Telefonnummer 621 202 182 oder per Mail an biber@anf.etat.lu zu melden.

Neue Lebensräume

Aufgrund des Bäumefällens kommt es nicht selten zu Konflikten zwischen dem Biber und dem Menschen, weil die Tiere in der Forstwirtschaft Schaden anrichten oder etwa für Gefahr sorgen, wenn sie Bäume annagen, die dann auf Straßen oder Gleise fallen können.

Hierfür wurde ein Aktions- und Managementplan für den Umgang mit dem Biber in Luxemburg erstellt, der nicht nur zeigt, wie Konflikte gelöst werden können, sondern auch, was für den Schutz des Nagers getan werden kann.

Denn für die Natur sind die Biber wichtig. Durch ihre Bauaktivitäten schaffen sie nämlich vielen seltenen und geschützten Tier- und Pflanzenarten Lebensräume, sodass an Biberstandorten oft eine besonders große Artenvielfalt herrscht.

