Der Bettemburger Märchenpark startet in die neue Saison

Am kommenden Samstag wird der Parc Merveilleux seine Tore unter besonderen, coronabedingten Voraussetzungen wieder öffnen.

Er hat das Rentenalter erreicht, zum alten Eisen gehört er aber noch lange nicht. Im Gegenteil, trotz seiner 65 Jahre ist der Märchenpark in Bettemburg noch immer ein beliebtes Ausflugsziel für Familien und Schulklassen. Am kommenden Samstag startet er in die neue Saison. Allerdings unter anderen Voraussetzungen als sonst, denn Corona geht auch nicht spurlos an der Märchenwelt vorüber.

Dass er sich aufs Altenteil zurückziehen könnte, sieht man ihm eigentlich nicht an ...