Rund 200 festlich beleuchtete Traktoren waren am Samstagabend im ganzen Land unterwegs.

Der besondere Gruß der Landjugend

Teddy JAANS Rund 200 festlich beleuchtete Traktoren waren am Samstagabend im ganzen Land unterwegs.

Die jungen Landwirte der Landjugend & Jongbaueren asbl wollten einerseits auf ihre wichtige Rolle als Produzenten von Lebensmitteln aufmerksam machen, andererseits dachte sie aber auch an das Kranken- und Pflegepersonal, sowie an jene Menschen, für die eine Weihnachtsfeier im Familienkreis nicht möglich war.

In diesem Sinn hatten sich die jungen Landwirte einen Umzug der besonderen Art ausgedacht: Mit festlich geschmückten Traktoren machten sich knapp 200 Mitglieder am späten Samstag auf vier verschiedenen Routen von Colmar-Berg aus auf den Weg in Richtung der Spitäler, Alten- und Pflegeheime und diversen sozialen Einrichtungen des Landes. Dabei überreichten sie dem Personal der einzelnen Häuser jeweils eine Auswahl ihrer Produkte. Die Tour führte sie ebenso nach Weiswampach in der Nordspitze des Landes, wie auch Echternach, Esch/Alzette oder Redingen.

Mit ihrer Tour beweisen sie, dass man auf eine positive Art und Weise auf seine Interessen hinweisen kann. Besonders in Corona-Zeiten liegt den jungen Landwirten ihre Rolle als lokale Hersteller am Herzen. Nicht zuletzt deshalb wollten sie die Konsumenten mit der Tour daran erinnern, wie wichtig es ist, lokale Erzeugnisse von hoher Qualität zu kaufen.









