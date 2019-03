Der Ban wird lebendiger

Nadine SCHARTZ

Die Arbeiten am Ban de Gasperich schreiten zügig voran. In wenigen Wochen öffnet die 75.000 Quadratmeter große Einkaufsmeile am Ban de Gasperich ihre Türen. Die nächsten Bauprojekte werden in Angriff genommen. Kurz: Es herrscht Bewegung auf der Großbaustelle.