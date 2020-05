In der fast leeren Kathedrale hat die digitale Oktave 2020 begonnen. Schauen Sie sich den Auftakt an, als hätten Sie selbst am Altar gestanden: Mit unserem 360-Grad-Foto und Video.

Der Auftakt der Oktave im 360-Grad-Foto und Video

In der fast leeren Kathedrale hat die digitale Oktave 2020 begonnen. Schauen Sie sich den Auftakt an, als hätten Sie selbst am Altar gestanden: Mit unserem 360-Grad-Foto und Video.

Scrollen Sie mit der Maus über das Foto und erleben Sie jeden Blickwinkel im 360-Grad-Radius:

Im 360-Grad-Video können Sie den Beginn der Oktave verfolgen:

LW-360-Grad-Video und Foto: Christophe Olinger

Hier finden Sie alle Informationen zur Oktave 2020:

Alle Infos zur digitalen Oktave 2020 Auch die Wallfahrt zur Trösterin der Betrübten bleibt von der Corona-Pandemie nicht verschont. Gläubige können die Gottesdienste und Andachten aber im Livestream mitverfolgen.





Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.