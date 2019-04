Am Sonntagmorgen ist Schnee in Luxemburg gefallen. Unser LW-Fotograf hat ein paar Fotos genommen!

Der April macht was er will

Am Sonntagmorgen ist Schnee in Luxemburg gefallen. Unser LW-Fotograf hat ein paar Fotos genommen!

(mbb) - Dem Sprichwort nach macht der April, was er will. Am Sonntagmorgen ist Schnee gefallen.



Schnee in Luxemburg am Sonntag. Foto: Chris Karaba

Schnee in Luxemburg am Sonntag. Foto: Chris Karaba

Das ist aber nicht ungewöhnlich: Angaben des Wetterdienstes Meteolux zufolge liegt die absolute Maximaltemperatur für einen Aprilmonat bei 27,9 Grad (am 20. April 2018), die absolute Minimaltemperatur hingegen bei -6,9 (am 12. April 1986). Am 27. April 1981 sind auch ganze 18 cm Schnee in Luxemburg gefallen - ein Rekord.



Am Montag sollte es trocken bleiben; die Maximaltemperaturen liegen zwischen 12 und 14 Grad, die Minimaltemperaturen zwischen -1 und 1.