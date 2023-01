In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen. Heute geht es um Zukunftsvorstellungen und Realität.

Der Alltag holt uns wieder ein

Irina FIGUT

Es gab einmal eine Zeit, da zerbrach man sich den Kopf darüber, wie die Welt nun in ein paar Jahren aussehen würde. Wird die Menschheit aussterben? Wird ein Epochenwechsel kommen? Wird nun alles plötzlich anders sein als früher? Diese Zeit hieß Corona-Pandemie. Erinnern Sie sich, liebe Leser, noch an unzählige Diskussionen in den Medien, wie Covid-19 die Welt im Nachhinein verändern sollte.

Schnell verbreiteten sich verschiedene lustige Bilder und Sprüche zur Corona-Zeit und ihren Folgen in den sozialen Medien. Die Menschen fragten sich, ob der Weg zurück zur Normalität, wie wir sie vorher gekannt hatten, wieder möglich ist. Heutzutage lässt sich diese Frage nun fast eindeutig mit Ja beantworten.

Die Fahrt in einem rappelvollen Aufzug ist Alltag geworden.

Denn: In einer Warteschlange achtet keiner mehr sonderlich auf die Einhaltung der persönlichen Distanz, viele Veranstaltungen sind bis auf den letzten Platz ausverkauft und die Fahrt in einem rappelvollen Aufzug ist wieder Alltag geworden. In einem Kinosaal muss ich nun wieder Schulter an Schulter mit anderen Zuschauern sitzen.

Auch der Händedruck zum Begrüßen ist nicht ausgestorben und wird wieder benutzt. Hatte man zuvor darauf gehofft, die Corona-Pandemie würde viele revolutionäre Veränderungen mit sich bringen, so lässt sich nun in der Endphase der Gesundheitskrise feststellen, dass Vieles einfach in der Form zurückgekehrt ist, wie wir es auch gewohnt sind.

Natürlich gibt es auch neue, positive Aspekte, die die Gesellschaft dem mehrjährigen Ausnahmezustand abgewinnen konnte. Der frühere Alltag aus der Zeit vor Corona holt uns jedoch in großen Zügen wieder ein, und das ist gut so.

