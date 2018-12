Der älteste Weihnachtsmarkt des Landes

Wie die Differdinger den ältesten Weihnachtsmarkt des Landes feiern und es so den Ettelbrückern gleichtun

Wer hat den ältesten Weihnachtsmarkt? Sowohl in Differdingen als auch in Ettelbrück wirbt man mit dem Titel. Eine Spurensuche drängt sich auf.





„Der Weihnachtsmarkt von Differdingen ist der älteste des Großherzogtums – er hat erstmals das Licht der Welt im Jahre 1977 gesehen – und vor allem ist er einer der erregendsten für die ganze Familie“, heißt es werbewirksam in einem Prospekt des Veranstalters, also der Stadtverwaltung. Das klingt doch vielversprechend. Doch hält die Werbung, was sie verspricht?



Beim Gang über den Markt schweift der Blick zuerst auf den Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz ...