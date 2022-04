Eine Mini-Entreprise brachte 400 Flaschen eines alkoholfreien Getränks in Umlauf. Mit einer stimmt etwas nicht.

Vergorenes Malzgetränk

"Den Zauberkessel" wird zurückgerufen

Das hatten sich die Schüler einer Mini-Entreprise aus Echternach sicher anders vorgestellt, andererseits ist es auch eine wichtige Lektion in Sachen Lebensmittelvertrieb:

Am Lycée classique in Echternach war im Rahmen eines Schulprojekts die Mini-Entreprise „Den Zauberkessel“ gegründet worden. Geschäftszweck: Vertrieb eines nicht-alkoholischen Malzgetränks gleichen Namens. 400 Flaschen „Den Zauberkessel - Sporty Malt“ wurden im Brau-Atelier Niederkerschen hergestellt und kamen auch in die Läden. Doch dann kam das, was nicht zwingend auf dem Lehrplan stand: der Produktrückruf.

Mini-Entreprises: Ein kleiner Blick in die Businesswelt Das Projekt Mini-Entreprises ist bereits ein fester Bestandteil vieler Lehrpläne: Dabei gründen Schüler eigene kleine Unternehmen und vermarkten ihre Produkte.

Ein Kunde meldete sich und gab an, dass der Inhalt seiner Flasche vergoren sei. Dieser Vorgang birgt die Gefahr, dass die Flasche durch die Ausdehnung zerspringen kann. Insgesamt sind noch etwa 100 Flaschen im Umlauf, die zwischen dem 4. und 5. März 2022 im Einkaufszentrum Belle Etoile in Bartringen verkauft wurden.

Kunden, die noch Flaschen von „Den Zauberkessel“ zu Hause haben, werden gebeten, sich schnell bei Maurice Treinen von der Brasserie Nationale S.A. unter +352 23 63 64 zu melden.

