Bei winterlichen Straßenverhältnissen wird die Polizei nicht müde, Autofahrer aufzurufen, Fahrstil und Fahrzeug den Wetterbedingungen anzupassen. Doch was bedeutet das eigentlich konkret?

“Den Wetterbedingungen angepasst”

Steve REMESCH Bei Schnee und Glatteis fährt es sich anders. Daran sollten Autofahrer auch denken, bevor sie sich ans Steuer setzen.

„Fahrer sollten sich im Voraus über die Witterungsbedingungen informieren“, erklärt Polizeisprecher Serge Muller auf Nachfrage. „Sie sollten Reifen und Beleuchtung überprüfen sicherstellen, dass ihre Scheibenwaschflüssigkeit aufgefüllt und winterfest ist."

Während der Fahrt sollte zudem stets beachtet werden, dass die Fahrbahn glatt und rutschig sein könnte. Insbesondere vor Zebrastreifen und Verkehrsampeln sollte an den möglicherweise längeren Bremsweg gedacht werden. Darüber hinaus ist auch ein ausreichender Abstand zum Vordermann von Bedeutung.



Nicht auf Bordelektronik verlassen



"Bei Schnee und Glatteis sollten Autofahrer doppelte Aufmerksamkeit walten lassen", betont Serge Muller. “Sie sollten sich zudem nicht nur auf die Bordelektronik ihrer Autos oder SUVs verlassen. Etwas Verständnis gegenüber den Autofahrern, die nicht auf einen Vierradantrieb oder den neuesten elektronischen Fahrassistenten zurückgreifen können und deswegen etwas vorsichtiger fahren, wäre vielleicht auch angebracht.“

Foto: Polizei

Außerdem - und darüber hat die Polizei in den vergangenen Tagen ebenfalls auf allen Kanälen informiert - sollten Autofahrer dafür sorgen, dass bei Fahrtantritt die gesamte Fahrzeugoberfläche von Schnee und Eis befreit ist, um andere Verkehrsteilnehmer nicht zu gefährden. Die Front-, Heck- und Seitenscheiben müssen auf ihrer gesamten Fläche von Schnee und Eis befreit sein. Wer trotzdem fährt, riskiert ein Bußgeld in Höhe von 74 Euro – eine Erfahrung, die Dutzende Autofahrer in den vergangenen Tagen gemacht haben.

„Wenn das Auto nicht auf winterliche Straßenverhältnisse vorbereitet ist, dann sollte man sich darauf einstellen, das Auto stehenzulassen und gegebenenfalls auf den öffentlichen Transport umzusteigen, falls es schneit oder es zu Straßenglätte kommt“, meint Polizeisprecher Muller abschließend.