Den Garten umweltgerecht gestalten

Der Wunsch den Garten so umweltfreundlich wie möglich zu bauen, liegt im Trend. Die Biologin Tanja Eybe gibt Tipps und Tricks, damit sich die Natur im Garten auch zur Wohlfühloase für Vögel und Insekten verwandelt.

Viele Menschen möchten mehr für die Natur in ihrem Garten tun. Tanja Eybe, Biologin der natur&ëmwelt, verrät wie das geht. Hier einige Tipps, die jeder in seinem Garten einfach umsetzen kann. Das Prinzip ist einprägsam: Wer einen eigenen Beitrag für die Artenvielefalt leisten will, muss mehr Lebensraum, kleine Verstecke und Nahrung für eine Vielzahl von verschiedenen Tierchen schaffen.

Tipp 1: Totholz

Viele Insekten benötigen Totholz zum Überleben ...