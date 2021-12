Die Ausschreitungen dürfen sich nicht wiederholen, so der Polizeiminister. Für dieses Wochenende gelten spezielle Sicherheitsauflagen.

Lokales 2 Min.

Corona-Proteste

Demonstrationszone in der Hauptstadt ausgewiesen

Maximilian RICHARD Die Ausschreitungen dürfen sich nicht wiederholen, so der Polizeiminister. Für dieses Wochenende gelten spezielle Sicherheitsauflagen.

Die Ausschreitungen der vergangenen Woche bei den Corona-Protesten haben weitere Konsequenzen. Die für dieses Wochenende auf dem Gebiet der Hauptstadt geplanten Kundgebungen dürfen nur in einem vorbestimmten Korridor. Dieser erstreckt sich zwischen dem Glacis-Feld und der Place de l'Europe erstreckt. Dies kündigten Polizeiminister Henri Kox, Stadtbürgermeisterin Lydie Polfer und der beigeordnete Generaldirektor Donat Donven am Donenrstag bei einer Pressekonferenz an.

Die Meinungsfreiheit und das Demonstrationsrecht seien wichtige Errungenschaften der Demokratie, so Henri Kox. Es müsse ein Gleichgewicht zwischen der Meinungsfreiheit und dem Schutz von Drittpersonen gefunden werden. Die Ausschreitungen der vergangenen Woche seien inakzeptabel und dürften sich nicht wiederholen.

Polizisten kritisieren Einsatzführung Polizeiintern sind die Ausschreitungen am vergangenen Samstag ein heißes Thema. Die mangelnde Vorbereitung der Einsatzleitung wird offen kritisiert.

Die angekündigten Maßnahmen seien außergewöhnlich. Aber sie seien eine Antwort auf die inakzeptablen Ereignisse des vergangenen Wochenendes, so Stadtbürgermeisterin Lydie Polfer. Die Meinungsfreiheit, die in der Verfassung festgeschrieben sei, werde weiter respektiert. Die Demonstranten könnten ihren Unmut, auf einem festgelegten Weg Ausdruck verleihen - ohne, dass jemand andere zu Schaden kommen können.



Neben dem eingerichteten Demonstrationskorridors sollen ebenfalls mehr Polizisten vor Ort dafür sorgen, dass die Demonstrationen friedlich verlaufen. Sie werden auch Verstärkung aus dem Ausland erhalten. Der Minister gestand den Beamten zudem für dieses Wochenende ein ausgeweitetes Recht zur Identitätskontrolle zu.

Donat Donven wollte nicht auf operative Details eingehen. Die Polizei gebe sich aber die ausreichende Flexibilität, um auf verschiedene Situationen reagieren zu können. Die Polizei setze aber weiterhin auf Deeskalation. Henri Kox betonte, dass die Beamten Szenen wie am vergangenen Wochenende verhindern sollen.

Auschreitungen am vergangenen Wochenende

Am vergangenen Samstag war es im Zuge einer unangemeldeten Demonstration zu Ausschreitungen gekommen. Die Menge verteilte sich im Laufe des Nachmittags in der Innenstadt. Ein Teil der Demonstranten hatten zwei Weihnachtsmärkte gestürmt. Aus Sicherheitsgründen musste die Polizei auch die Eingänge der Chamber versperren, weil sich die Lage dort zuspitzte. Später zog eine Gruppe sogar bis vor das Haus des Premierministers.

Die Hintergründe zum Corona-Protest Nach den Ausschreitungen am Samstag ermittelt die Polizei. Zumindest ein Teil der Demo-Initiatoren sind wohl Referendums-Aktivisten.

Der Kundgebung waren Aufrufe in den sozialen Medien für ein „Rassemblement national“ auf dem Glacis-Feld vorangegangen. Auch für dieses Wochenende kursiert ein Aufruf, für eine Versammlung auf dem Glacis.

Derweil sind bereits länger für dieses Wochenende Corona-Demonstrationen angemeldet. So findet bereits seit einem Jahr jeden Samstag die „Saturday for Liberty“ oder Marche polonaise statt. Die Kundgebungen verliefen bislang bis auf verbale Auseinandersetzungen weitgehend friedlich. Die Organisatoren der „Saturday for Liberty“-Kundgebung aber auch zu jenen Demonstranten, die bereits vorletzten Dienstag die Wohnhäuser von Corinne Cahen und Xavier Bettel aufsuchten. Am Sonntag ist indes eine Marche blanche silencieuse geplant. Gespräche mit den Organisatoren der angemeldeten Veranstaltungen sollen am Nachmittag stattfinden.

Ein für Freitagabend geplanter Fackelzug von Amnesty international wird derweil nicht unter den Bedingungen stattfinden. Die Vereinigung reagierte, nachdem Teilnehmer der gewaltsamen Proteste vom Wochenende in den sozialen Medien angekündigt hatten, an der Menschenrechts-Demonstration teilnehmen zu wollen.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.