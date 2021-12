Ein Teil der Demonstranten hat den vorgeschriebenen Korridor verlassen. Die Polizei stoppte sie bei der Place d'Armes.

Corona-Proteste

Demonstranten erreichen Weihnachtsmarkt

Maximilian RICHARD

Einer größeren Gruppe Demonstranten einer Corona-Demo ist es gelungen, in die Innenstadt zu gelangen. Augenzeugenberichten zufolge befanden sich gegen 16.55 Uhr mehr als 50 Demonstranten in der Nähe des Weihnachtsmarkts auf der Place d'armes. Die Polizei bezog bei den Eingängen Stellung.

Die Polizisten bezogen an den Eingängen des Weihnachtsmarktes Stellung. Foto: Christophe Olinger

Die Polizisten bezogen an den Eingängen des Weihnachtsmarktes Stellung. Foto: Christophe Olinger Der Zugang zur Place d'Armes wurde blockiert. Foto: Christophe Olinger

Die Lage in der Innenstadt bleibt angespannt. Augenzeugenberichten zufolge zogen die Demonstranten weiter und befanden sich kurz nach 17 Uhr auf dem Boulevard Royal. Die Menschenansammlung war zu diesem Zeitpunkt auf etwa 100 Personen angestiegen. Die Polizei bezog an strategischen Punkten in der Innenstadt Stellung.

Gegen 17.30 Uhr drängte dann ein Teil der Demonstranten zum Weihnachtsmarkt bei der Gëlle Fra . Die Polizei versperrte ihnen aber den Weg. Gegen 17.50 Uhr entspannte sich die Lage schließlich. Die Menschenansammlung löste sich scheinbar langsam auf. Auch ein Teil der Polizeieinheiten rückte ab. In der Hauptstadt herrschte gegen 18 Uhr aber immer noch ein Verkehrschaos. Unter anderem der Boulevard Royal und der Boulevard Emile Reuter sind gesperrt. Auch der Tramverkehr ist eingeschränkt.

Die Polizisten bewachen den Weihnachtsmarkt bei der Gëlle Fra, Foto: Christophe Olinger





Die Szenen in der Innenstadt waren nicht die ersten Eskalationen während der Demo. Gegen 15.30 Uhr kam es erstmals zu Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und Teilnehmern der Demo. Eine größere Menschengruppe hatte vom Glacis-Feld aus dem für dieses Wochenende geltenden Demonstrations-Korridor über die Avenue Porte-Neuve in Richtung Innenstadt verlassen. Die Polizei brachte daraufhin einen Wasserwerfer in Position und rückte mit Verstärkung an, um die Demonstranten zurückzudrängen.

Daraufhin folgten Auseinandersetzungen zwischen den Demonstranten und den Ordnungskräften. Unter anderem warfen die Demonstranten Flaschen und Feuerwerkskörper auf die Beamten. Schläge wurden ausgetauscht. Auch der Wasserwerfer wurde eingesetzt. Die Lage bleibt bislang weiter angespannt. Die Demonstranten konnten aber wieder zum Rond-Point-Schuman zurückgedrängt werden.



Gegen 16.15 Uhr versuchte eine weitere Menschengruppe den Korridor zu verlassen. Sie bewegten sich über das Glacisfeld. Nachdem Beamten der belgischen Polizei ihnen in Höhe der Avenue de la Faiencerie den Weg versperrt hatten, blockierte ein Teil der Demonstranten die Tramschienen und die Allée Scheffer mit Barrieren. Die Polizei rückte mit Verstärkung an. Daraufhin zogen sich die Demonstranten zurück.

Am Samstag finden in der Hauptstadt im Vorfeld angemeldete Proteste gegen die Corona-Maßnahmen statt. Nachdem es vergangene Woche zu Ausschreitungen gekommen war, darf an diesem Wochenende nur in einem bestimmten Korridor demonstriert werden. Kundgebungen dürfen lediglich zwischen dem Glacis-Feld und der Place de l'Europe stattfinden.

Demonstrationszone in der Hauptstadt ausgewiesen Die Ausschreitungen dürfen sich nicht wiederholen, so der Polizeiminister. Für dieses Wochenende gelten spezielle Sicherheitsauflagen.

Gegen 14.30 Uhr hatte sich auf dem Glacisfeld bereits eine größere Menschenansammlung gebildet. Einzelne Teilnehmer hielten Reden. Die Stimmung war anfangs friedlich, heizte sich ab 15 Uhr aber zunehmend auf. Zunächst wurden Feuerwerkskörper gezündet, bevor ein Teil der Demonstranten gegen 15.30 Uhr entschied, den Korridor zu verlassen.

Hohe Polizeipräsenz

Die Polizei ist mit einem hohen Aufgebot präsent und wird von Beamten aus Belgien unterstützt. Bei einer Pressekonferenz am Donnerstag wollte der beigeordnete Polizeigeneraldirektor keine operativen Einzelheiten für das Wochenende nennen. Die Polizei gebe sich aber die notwendige Flexibilität, um auf verschiedene Szenarien zu reagieren.



Auf dem Glacis versammelte sich gegen 14 Uhr am Samstag eine größere Menschenansammlung. Foto: Christophe Olinger

Bei der Taktik scheint auch die Aufklärung und Reaktivität eine große Rolle zu spielen. Der Polizeihelikopter kreist seit dem Nachmittag über der Hauptstadt. Über dem Glacisfeld waren auch mehrere Drohnen im Einsatz. Auf dem gesamten Gebiet der Hauptstadt waren derweil bereits vor Demonstrationsbeginn zahlreiche Polizeieinheiten an strategischen Punkten positioniert.



In der Nacht zum Samstag haben indes Unbekannte an mehreren Orten versucht, Polizeikräfte zu sabotieren. LW-Informationen zufolge wurden vor und in den Zu- und Ausfahrten von diversen Polizeigebäuden Nägel verstreut. Die Sabotageversuche wurden entdeckt, bevor ein Schaden entstehen konnte.

Polizisten kritisieren Einsatzführung Polizeiintern sind die Ausschreitungen am vergangenen Samstag ein heißes Thema. Die mangelnde Vorbereitung der Einsatzleitung wird offen kritisiert.

Auch am Sonntag ist eine Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen geplant - eine sogenannte Marche blanche silencieuse. Die seit September im Zweiwochenrhythmus stattfindenden Kundgebungen verliefen bislang friedlich. Sie wird unter den gleichen Sicherheitsauflagen wie Kundgebung am Samstag stattfinden.

Ausschreitungen bei vergangener Corona-Demo

Am vergangenen Samstag zogen im Zuge einer nicht angemeldeten Kundgebung 2.000 Menschen in die Innenstadt. Ein Teil von ihnen stürmte zwei Weihnachtsmärkte. Aus Sicherheitsgründen musste die Polizei die Eingänge der Chamber versperren, weil sich auch dort die Lage zuspitzte. Später zog eine Gruppe sogar bis vor das Haus des Premierministers, wo die Demonstranten in Sprechchören dessen Rücktritt forderten, Eier warfen und das Auto des Ehemanns von Xavier Bettel beschädigten.

Mehrere Demonstranten zogen zudem mit Plakaten durch die Stadt, auf denen geschichtsrevisionistische Nazivergleiche mit der Corona-Politik gezogen wurden. Bei der Gëlle Fra, dem Mahnmal, das an die Kriegsopfer der Weltkriege und damit auch die Zeit des Nationalsozialismus erinnert, enthüllten vermummte Demonstranten ein Banner, auf dem der Covid-Check mit dem Judenstern gleichgestellt wird.

Neue Demo-Auflagen und Initiatoren, die keine sein wollen Auch wenn die Initiatoren nicht zur Gewalt aufriefen, dürften sie eine Teilverantwortung tragen. Videos liefern Hinweise zu ihrer Identität.

Noch am vergangenen Sonntag hatte der Polizeiminister angekündigt, dass die Polizei Ermittlungen zu den Vorfällen einleite. Festgestellte Straftaten würden an die Justiz weitergeleitet. Strafrechtliche Konsequenzen sind somit sowohl für die Teilnehmer als auch die Organisatoren nicht ausgeschlossen.

Da die Proteste nicht angemeldet waren, gibt es keinen offiziellen Organisator. Auch die Aufrufe in den sozialen Medien waren mit dem Hinweis einhergegangen, dass die Organisatoren unbekannt seien. Videomaterial der Demonstration liefert aber deutliche Hinweise dazu, wer die Schlüsselfiguren hinter der Kundgebung sind.

Auch wenn sie nicht zur Gewalt aufriefen, dürften die Initiatoren eine Teilverantwortung für die Ereignisse am vergangenen Samstag tragen. Immerhin brachten sie rund 2.000 aufgebrachte Menschen zusammen, ohne durch eine ordnungsgemäße Anmeldung notwendige Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Durch ihre Fahrlässigkeit ebneten sie den Weg für die Eskalationen.

Die mutmaßlichen Initiatoren der vergangenen Samstag-Demo entstammen einer Gruppierung, die sich bis vor Kurzem vorwiegend durch ihr Engagement für ein Verfassungsreferendum hervortat. Zu ihnen gehören auch Mitglieder des Comité d'initiative, das eine Unterschriftenaktion in den Gemeinden für das Referendum erwirkt hat.

