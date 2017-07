Von Laurence Bervard



In Luxemburg steigt die Anzahl der Menschen, die mit Demenz zu Hause leben. Das erklärt sich durch die höhere Lebenserwartung und den Wunsch, auch im hohen Alter noch zu Hause gepflegt zu werden.

„Es ist manchmal erstaunlich, wie lange demenzkranke Menschen noch zu Hause klar kommen“, erklärt Denis Mancini, Direktionsbeauftragter der „Association Luxembourg Alzheimer“ (ALA).

Wurden im Jahr 2005 etwa 600 der 1 706 Menschen, die mit dieser Erkrankung des Gehirns leben, in ihrem gewohnten Umfeld betreut, so waren es laut Daten der Pflegeversicherung 2015 ungefähr 850 der 2 300 Betroffenen, die sich gegen eine Betreuung in einer spezialisierten Einrichtung entschieden ...