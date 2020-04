Dem Virus auf den Fersen: Schon über 20.000 Tests

Foto: Guy Jallay

In Niederkerschen, Junglinster und Marnach können sich Patienten auf Rezept per Drive-in testen lassen. Anders als die Centres de soins avancés sind die Drive-ins sonntags geschlossen, jenes in Marnach auch samstags. Das erklärt auch, warum die Zahl der Neuinfizierten am Montag geringer ausfiel.