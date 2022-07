Am Freitag entüllte der Minister für Tourismus Lex Delles (DP) das Bédéric-Monument in Contern.

BD-Festival Contern

Dem Comic wurde ein Denkmal gesetzt

Am Freitag entüllte der Minister für Tourismus Lex Delles (DP) das Bédéric-Monument in Contern.

Bédéric ist der wohl außergewöhnlichste Einwohner von Contern. Er erhielt am Freitag einen Ehrenplatz direkt vor der Dorfkirche. Die Ortschaft ist bekannt dafür, das internationale Comic-Festival auszurichten, das in diesem Jahr wieder normal stattfindet. Im Vorfeld wurde der „Bande Dessinée“ ein Denkmal gesetzt. Für die Einweihung der Skulptur, die das Logo des Comic-Festivals zusammen und das Maskottchen Bédéric zeigt, war der Minister für den Mittelstand und für Tourismus Lex Delles (DP) nach Contern angereist.

6 Der Minister Lex Delles, der Schöffe Tom Jungblut und Jean Claude-Muller, der Präsident von BD Contern weihen das Bédéric-Denkmal ein. Fotos: Chris Karaba

Comic-Fans müssen sich noch eine Woche gedulden, dann können sie wieder nach alten Heften stöbern. Am 16. und 17. Juli wird in Contern wieder das Comic-Festival stattfinden. In diesem Jahr wird es keine Coronarestriktionen geben. Die 28 Ausgabe wird für die Besucher wieder ein Comic-Festival wie früher.

