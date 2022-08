Die Supermarktkette warnt vor dem Verzehr von einem Geflügelprodukt.

Salmonellen

Delhaize ruft Putenbraten zurück

Die Supermarktkette warnt vor dem Verzehr von einem Geflügelprodukt.

(TJ) . Die Supermarktkette Delhaize hat in einem Los Putenbraten der Hausmarke eine mögliche Salmonellenbelastung festgestellt und ruft das betroffene Produkt daher zurück.

Foto: Dlehaize

Betroffen sind die Packungen mit der Codenummer 2223870000000, die ab dem 27. Juli verkauft wurden und bis 7. August zum Verzehr geeignet sind.

In Zwischenzeit wurden die belasteten Lose aus den Regalen entfernt und aus dem Verkauf gezogen, Kunden, die betroffene Packungen erworben haben, sollen diese in einem der Läden abgeben, wo ihnen der Preis erstattet wird. Weitere Informationen erteilt Delhaize unter der Telefonnummer +32 (0)2 412 83 16 oder per E-mail: kghozzi@delhaize.lu

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.