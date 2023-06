In dem Produkt können sich Metallstücke befindet, die beim Verzehr zur Gefahr werden können.

Delhaize ruft Plant Based Bio Mini Burger der Eigenmarke zurück

(mar) - Der belgische Lebensmittelladenbetreiber Delhaize ruft das Produkt „Mini burger épinards“, beziehungsweise Mini Burger Spinat in der 180 Gramm der Marke Delhaize Bio zurück. Der Grund für den Rückruf ist das mögliche Vorhandensein von Metallstücken im Produkt. Die Mini Burger wurden mittlerweile aus dem Verkauf in allen Filialen genommen. Delhaize bittet seine Kunden, das Produkt nicht zu verzehren und es an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Andere Produkte aus demselben Sortiment sind nicht betroffen und können daher bedenkenlos verzehrt werden.

Foto: Delhaize

Die betroffene Charge trägt den EAN-Code: 5400119523042 mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum bis 8., 15., 22. und 29. Juni 2023. Verkauft wurden die Mini Burger in der Zeit vom 12. Mai bis einschließlich 6. Juni 2023.

