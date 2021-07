Bei zwei Eissorten der Kette Delhaize sind Mängel festgestellt worden. Vom Verzehr wird abgeraten.

Delhaize

Rückruf von Kokosnuss- und Orangenspeiseeis

(jwi) - Wie die Supermarktkette Delhaize in einem Schreiben am Freitag mitteilt, weisen zwei Produkte einige Mängel auf und werden aus dem Verkehr gezogen. Kunden können die bereits gekauften Eisprodukte in den Supermärkten der Handelskette umtauschen. Vom Verzehr wird abgeraten.

Betroffen sind:

Delhaize – Taste of Inspirations (Gefrorene Orangen gefüllt mit Orangeneis (150ml))

Kode EAN : 5400111282503

Chargennummern und Verfallsdaten (DDM):

0610000032 - 24/07/2021

0710000033 - 23/10/2021

0710000034 - 14/04/2022

0710000036 - 11/05/2022

0710000037 - 15/05/2022

0710000038 - 22/08/2022

0710000039 - 25/08/2022

0810000040 - 30/10/2022

0810000041 - 02/11/2022

0810000042 - 01/12/2022

0810000043 - 02/12/2022

Delhaize – Taste of Inspirations (Gefrorene Kokosnüsse gefüllt mit Kokosnusseis (160ml))

Kode EAN : 5400111282503

Chargennummern und Verfallsdaten (DDM):

0610000032 - 24/07/2021

0710000033 - 23/10/2021

0710000034 - 14/04/2022

0710000036 - 11/05/2022

0710000037 - 15/05/2022

0710000038 - 22/08/2022

0710000039 - 25/08/2022

0810000040 - 30/10/2022

0810000041 - 02/11/2022

0810000042 - 01/12/2022

0810000043 - 02/12/2022

