von Danièle Hayum

Vier Kinder hielten einen Tag lang die Zügel in der Hand: Sie begleiteten Tierpfleger im Tierpark in Esch. Es gab nicht nur Theorie, sie durften in der Praxis mithelfen. Sie lernten viel Neues über die meist vierbeinigen Bewohner, teilten Futter und Streicheleinheiten aus.

Zu den Waschbären in den Käfig steigen oder einem Murmeltier eine Erdnuss hinhalten, den Kaninchen sauberes Wasser bringen oder bei den Hühnern Körner ausstreuen? Noch lange nicht jeder kann von sich behaupten, diese Erfahrungen gemacht oder zumindest eine dieser Aufgaben je erledigt zu haben ...