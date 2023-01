Die Echternacher Sektion von Déi Gréng hat sich für eine Doppelspitze entschieden: Neben Fraktionssprecherin Carole Zeimetz führt Neuzugang Christophe Origer die Liste an.

Zeimetz und Origer als Spitzenkandidaten

Déi Gréng Eechternoach treten mit Duo an

Déi Gréng Echternach gehen mit zwei Spitzenkandidaten in den bevorstehenden Wahlkampf. Carole Zeimetz und Neuzugang Christophe Origer führen die Liste von elf Kandidaten an. Die 48 Jahre alte Physiotherapeutin Carole Zeimetz war bisher Fraktionssprecherin der Grünen im Echternacher Gemeinderat. Der 29-jährige Rechtsanwalt Christophe Origer ist erst seit Kurzem Mitglied von Déi Gréng. 2017 für die CSV in den Gemeinderat gewählt, wechselte er im November die Seiten, woraufhin die CSV-LSAP-Koalition ihre Mehrheit im Gemeinderat verlor.

Auf der Wahlliste von Déi Greng Eechternoach stehen sechs Frauen und fünf Männer mit einem Altersdurchschnitt von 45 Jahren.

In Echternach hat sonst nur die CSV ihre Wahlliste eingereicht. Sie tritt mit Bürgermeister Yves Wengler als Spitzenkandidat an. Neben Schöffe Ricardo Marques kandidiert Marc Diederich wieder für einen Sitz. Nach 20 Jahren in der Kommunalpolitik war er 2019 zurückgetreten.

