Zum 1. September 2023

Definitives Ja zur Fusion zwischen Grosbous und Wahl

Sophie HERMES Die Bürger hatten sich im Juni 2021 mehrheitlich für eine Fusion ausgesprochen. Nun haben die Gemeindegeräte die Fusion auf den Weg gebracht.

(SH) - In ihren rezenten Sitzungen haben die Gemeinderäte aus Grosbous und Wahl einstimmig beschlossen, die geplante Fusion definitiv auf den Weg zu bringen. Wie es in einer gemeinsamen Erklärung der beiden Schöffenräte heißt, sei „dieser Schritt die logische Folge des positiven Resultats beim Referendum, das am 27. Juni vergangenen Jahres organisiert worden war“.

Es geht weiter mit den Fusionen Die Bürger von Waldbredimus und Bous dürfen im April ihre Stimme zur geplanten Fusion abgeben. In der Nordstad stehen Entscheidungen an.

Entsprechend einer Konvention mit dem Staat soll zum 1. September 2023 aus den beiden derzeitigen Gemeinden die neue Gemeinde Grosbous-Wahl werden. Der erste gemeinsame Gemeinderat wird bereits bei den Gemeindewahlen am 11. Juni 2023 gewählt.

