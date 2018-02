Die parlamentarische Debatte über die Landesplanung wird nicht wie vorgesehen am 28. Februar stattfinden. Zunächst will die Politik in einem partizipativen Prozess die Bürger zu Wort kommen lassen.

Debatte über Landesplanung vertagt

(mas / mig) - Darauf haben sich CSV und Regierung verständigt. Erst einmal sollen sich die Akteure der Zivilgesellschaft, die auch in den Rifkin-Prozess eingebunden sind, zu den landesplanerischen Vorstellungen von François Bausch positionieren; ein entsprechender Fragekatalog soll ihnen zugestellt werden.



Ende Januar hatte der Nachhaltigkeitsminister seine Ideen im zuständigen Parlamentsausschuss vorgelegt, die als Grundlage für die Konsultierungsdebatte dienen sollten. In dieser Debatte, die nun neu angesetzt werden muss, sollen die Parteien darlegen, wie Arbeiten, Wohnen und Mobilität hierzulande harmonisch aufeinander abgestimmt werden können. Parallel dazu möchte die Regierung auch die Bürger an der Landesplanung beteiligen und hat eigens dafür eine Sensibilisierungs- und Mobilisierungskampagne gestartet.



Auswahl per Losverfahren



Auf der Internetseite www.notrefuturterritoire.lu hatten Bürger, Gemeinden und ministerielle Vertreter die Möglichkeit, sich bis zum 19. Februar anzumelden. Die Arbeitsgruppen sind in fünf Bereiche gegliedert: grundlegende Funktionen, Lebensqualität, sozialer und territorialer Zusammenhalt, Resilienz und Ressourcen. Pro Thema werden zwölf bis 14 Teilnehmer gesucht. Insgesamt sollen es zwischen 252 und 304 Teilnehmer sein, davon 200 Bürger, 40 Gemeindevertreter und 40 ministerielle Vertreter. Für Grenzgänger werden drei Arbeitsgruppen à 15 Teilnehmer organisiert.



Laut Informationen des Nachhaltigkeitsministeriums haben sich 560 Bürger und Grenzgänger sowie 38 Gemeinden angemeldet. Die Arbeitsgruppen werden regional organisiert (Zentrum, Süden, Norden, Osten). Getagt wird drei Mal zwischen März und Juni. Abschluss ist am 7. Juli. Da es mehr Bewerber als Plätze gibt, findet am 5. März eine Auslosung statt.