"De Philo'soff": Einkehren in Echternachs Kultkneipe

Das bekannte Studentencafé "De Philo'soff" empfängt seit einigen Wochen wieder Gäste.

Es war still geworden um das urige Café De Philo’soff in der Halergaass in Echternach. Vor etwa zehn Jahren hatte Adelheid, die vorige Besitzerin, das Gebäude an Nachfahren des ehemals in derselben Straße gelegenen Hotel- Restaurant Régine verkauft. Daraufhin betrieb ein neuer Mieter das Café, bis es es Mitte August 2010 bei einem Brand stark beschädigt wurde.

Infolgedessen tauchte die bis weit über die Grenzen der Abteistadt bekannte Stammkneipe von zahlreichen Studenten in einen Dornröschenschlaf ein ...