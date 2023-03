Die Reparaturarbeiten am Tunnel Schüttburg ziehen sich weiter hin. Bahnreisende müssen demnach weiterhin Unannehmlichkeiten in Kauf nehmen.

Tunnel Schüttburg

Datum der Wiedereröffnung der Nordstrecke weiterhin unklar

(stm/SH) - Der Tunnel Schüttburg wird nicht, wie eigentlich geplant, am 17. April wieder für den Bahnverkehr freigegeben. Ein neues Datum, wann genau der Tunnel wieder geöffnet wird, konnte die CFL am Donnerstag jedoch nicht geben. Man wolle in der kommenden Woche ein Datum mitteilen. Zuvor hieß es, dass die Arbeiten sich wohl um sechs Wochen verzögern werden.

Während Wartungsarbeiten war am 27. August ein Teil des Tunnels Schüttburg auf der Strecke zwischen Kautenbach und Wilwerwiltz eingestürzt. Bei dem Vorfall war niemand verletzt worden, die Sperrung eines Teils der Nordstrecke führt seither jedoch für Bahnreisende zu erheblichen Zeitverlusten.



Fuhren bis zur vergangenen Woche die Züge noch bis Kautenbach, so ist seither in Ettelbrück Schluss. Grund hierfür ist ein instabiler Felsen in Bürden. Für diese Arbeiten ist ein Zeitfenster von sieben Wochen vorgesehen.

