Datenleck im Parlament

Teddy Jaans Durch eine Panne waren mehrere tausend Dokumente der Chamber kurzzeitig zugänglich. Arbeiten am Computersystem waren der Auslöser.

Provisorische Berichte der Geheimdienstkotrollkommission, Genehmigungen für zusätzliche Gelder für den SREL und interne Dokumente zum Vorbereiten von Besuchen ausländischer Gäste fielen genauso unter das Leak, wie Personalangelegenheiten der Angestellten und Abgeordneten.



Was in diesem Fall nichts anderes bedeutet, als dass sie unter Anwendung manipulierter Web-Adressen für jedermann auf der Internetseite des Parlaments, chd.lu, zugänglich waren. Es handelt sich zwar nicht um geheime Dokumente, wohl aber um solche, die aus verständlichen Gründen nicht öffentlich zugänglich sein sollen. Welche Dokumente und in welchem Umfang diese geleakt wurden, ist derzeit nicht bekannt. Der unerlaubte Zugriff soll sich auf 24 Stunden beschränkt haben, heißt es.



Ursachenforschung



Bei der Wartung eines Datenbank-Servers war scheinbar ein Sicherheits-Update ignoriert worden, das ein bereits 2015 entdeckte Datenleck wieder öffnete. Von einer Hacker-Attacke kann in diesem Fall also nicht wirklich gesprochen werden. Im Jahr 2015 hatte man bei einem Sicherheits-Audit die Schwachstelle im System ausgemacht und daraufhin zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen ergriffen. Diese zusätzlichen Sperren waren nun versehentlich entfernt worden, wie das Parlament am Mittwochabend in einem Schreiben bestätigt.



Parlamentspräsident Mars di Bartolomeo sprach sich auf 100,7 für eine Aufklärung der Panne aus und versicherte, man werde alles daran setzen, die Panne schnellstmöglich zu beheben.

Am Mittwochabend wurden alle Dokumente - darunter auch diejenigen, die normalerweise öffentlich zugänglich sind - für den Zugriff gesperrt. Die besagten Sicherheits-Updates sollen zudem wieder ins System aufgespielt worden sein.