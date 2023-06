Fackelzug, Feuerwerk, Konzerte und mehr: Hier gibt es das Programm zu „Groussherzogsgebuertsdag“ im Überblick.

Die Highlights am 22. und 23. Juni

Das wird zum Nationalfeiertag in der Hauptstadt geboten

Diane LECORSAIS Fackelzug, Feuerwerk, Konzerte und mehr: Hier gibt es das Programm zu „Groussherzogsgebuertsdag“ im Überblick.

Am Donnerstagabend, 22. Juni, feiert Luxemburg traditionsgemäß gebührend in den Nationalfeiertag hinein, und auch an „Groussherzogsgebuertsdag“ selbst wird in der Hauptstadt eine Menge geboten.

Fackelzug

Der beliebte „Fakelzuch“ startet um 21.20 Uhr in Höhe der Rue Beck in der Groussgaass. Von dort aus führt es die rund 2.500 Teilnehmer durch die Rue du Fossé auf den Knuedler. Die großherzogliche Familie wird gegen 21.30 Uhr erwartet und verfolgt den Fackelzug gemeinsam mit Bürgermeisterin Lydie Polfer, Schöffe Serge Wilmes und Co. von der Tribüne vor dem Rathaus aus.

Etwa 2.500 Teilnehmer aus diversen Vereinen werden den zirka 650 Meter langen Fakelzuch bilden. Foto: Lex Kleren/LW-Archiv

Feuerwerk

Wer sich eine gute Sicht aus das „Freedefeier“ sichern möchte, der sollte sich nach dem Fackelzug möglichst beeilen: Um Punkt 23 Uhr wird das Feuerwerk von der „Neier Bréck“ (Pont Adolphe) aus abgeschossen. 17 Minuten lang erhellt das Freedefeier den Himmel über der Hauptstadt, begleitet wird das Spektakel durch eine Komposition des hauptstädtischen Musikkonservatoriums.

Konzerte

Am Vorabend des Nationalfeiertags wird die Nacht zum Tag: Quer durch die Hauptstadt werden zahlreiche Konzerte geboten, dies an folgenden Orten:

- Place d'Armes

- Place Hamilius

- Rue du St.-Esprit

- Place Auguste Engel

- Rue des Bains

- Place Heinisch

- Glacis

Das komplette Programm gibt es hier.

Offizielle Zeremonie bei der Philharmonie

Am Freitag geht es dann weiter mit den offiziellen Feierlichkeiten. Los geht es um 10 Uhr bei der Philharmonie, wo die Regierung die großherzogliche Familie sowie Luxemburgs Politprominenz zur offiziellen Zeremonie lädt. Auch interessierte Bürger konnten sich im Vorfeld einen der begrenzten Plätze sichern.



Kanonenschüsse in Fetschenhof

Wer am Freitag um 11 Uhr laute Knallgeräusche vernimmt, der hört gerade die 21 Kanonenschüsse, die zu Ehren des Großherzogs von Fetschenhof aus abgefeuert werden.

Pünktlich um 11 Uhr werden 21 Kanonenschüsse zu Ehren des Großherzogs abgefeuert. Foto: Alain Piron

Militärparade in der Avenue de la Liberté

Auch dieser Termin darf am Nationalfeiertag nicht fehlen: Um 12 Uhr findet in der Avenue de la Liberté im Bahnhofsviertel die traditionelle Militärparade statt. Defilieren werden Vertreter von Armee, Polizei, Zollverwaltung, CGDIS, der Gefängnisverwaltung und des Roten Kreuzes. Die Militärparade zieht jedes Jahr Tausende Besucher an und ist bei Groß und Klein beliebt. Höhepunkt ist die Flugvorführung der Militärflugzeuge.

Die Militärparade ist bei Familien sehr beliebt. Foto: Laurent Blum

Te Deum in der Kathedrale

Abgeschlossen werden die Festivitäten mit dem feierlichen Te Deum in der Kathedrale. Los geht es um 16.30 Uhr, auch hier wird die großherzogliche Familie dabei sein.

„Spillfest“ auf der Kinnekswiss

Abgesehen von den offiziellen Feierlichkeiten wird im Stadtpark den ganzen Nationalfeiertag über ein großes Fest für Familien geboten. Beim „Spillfest“ verwandelt sich die Kinnekswiss in einen gigantischen Spielplatz, dies von 10 bis 18 Uhr.

„City Sounds“ auf dem Glacis

Last but not least kommen Hauptstadtbesucher am Donnerstag und Freitag auf dem Glacis auf ihre Kosten. Dort findet an beiden Tagen ein großes Open-Air-Konzert statt.

Sämtliche Programmpunkte im Detail gibt es hier.

