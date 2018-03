Der Anteil der Windkraft soll in Luxemburg weiter steigen.Insgesamt werden acht Anlagen zurzeit ausgebaut oder komplett neu geplant.

Das windige Geschäft

Jacques Ganser Mit einem Anteil von 22 Prozent an den erneuerbaren Energien hat die Windkraft in Luxemburg noch Luft nach oben. Insgesamt werden acht Anlagen zurzeit ausgebaut oder komplett neu geplant.

Die Windkraft wird in Luxemburg weiter ausgebaut: Zurzeit liegt der Anteil der Windkraft am Gesamtwolumen der erneuerbaren Energien bei 22 Prozent, 87 Prozent davon liefert Soler. Die Gesellschaft ist ein Gemeinschaftsunternehmen von SEO und dem Stromlieferanten Enovos. Um das nationale Ziel von 11 Prozent Anteil an erneuerbaren Energien bis zum Jahre 2020 zu erreichen , sollen jetzt neue Windanlagen ans Netz. Vier große Projekte sind zurzeit bereits weit forgeschritten: der Wandpark Garnich, der Wandpark Harel-Walter-Eschpelt, der Wandpark Duelem sowie der Wandpark Windpower im Osten des Landes. Vier neue Projekte entstehen mit dem Wandpark Réiden, dem Wandpark Sudwand, dem Wandpark Miersch un dem Wandpark Aerenzdall.



Aus vier mach eins



Zum Teil werden auch bestehende Anlagen ausgebaut oder durch leistungsstärkere Windräder ersetzt. So werden zum Beispiel die vier bestheneden Windräder bei Mompach durch ein einzige, leistungsstarke Anlage ersetzt. Insgeamt wird durch die acht neuen Projekte eine Leistung von 111,96 Megawatt möglich sein, dies entspricht einer Jahresproduktion von 231,5 Millionen Kilowattstunden. Damit können mehr als 51.000 Haushalte während eines Jahres versorgt werden. Die Verantwortlichen von Soler legen großen Wert auf die Akzeptanz der Windräder: in den betroffenen Gemeinden werden Informationsvesrammlungen abgehalten,für die Bürger besteht die Möglichkeit der finanziellen Beteiligung an der Stromproduktion.

Lärm und Schattenwurf



Dem Bau voraus gehen langfristige Planungen was die Rentabilität der Projekte und dessen Impakt auf Mensch und Umwelt betrifft. So werden Studien zu Schattenwurf und Geräuschentwicklung durchgeführt. Auch die eventuellen Gefahren für größere Raubvögel und Fledermäuse werden unter die Lupe genommen. Laut Soler gehören die luxemburgischen Auflagen und Grenzwerte zu den strengsten in ganz Europa.