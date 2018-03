Ob eisig, heiß, stürmisch oder nass: In den vergangenen 70 Jahren wurden in Findel so einige extreme Wetterphänomene gemessen. Der staatliche Wetterdienst hat sie alle festgehalten.

Lokales 1 5 Min.

Das Wetter im Blick

Sophie Hermes Ob eisig, heiß, stürmisch oder nass: In den vergangenen 70 Jahren wurden in Findel so einige extreme Wetterphänomene gemessen. Der staatliche Wetterdienst hat sie alle festgehalten.

Das Wetter ist ihr Job: Seit 1947 erfassen die Experten an der Station des staatlichen Dienstes Meteolux in Findel minutiös alle relevanten Klimadaten. Zum Welttag der Meteorologie, dem 23. März, haben sie einen Einblick in ihren Alltag und die markanten Phänomene der vergangenen Jahrzehnte gewährt. Von frieren bis schwitzen Der kälteste Monat, der je in Findel gemessen wurde, war der Februar 1956 mit einem Durchschnitt von -8,8 Grad Celsius ...