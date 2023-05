Welche Geschichten haben die Leserinnen und Leser des „Luxemburger Wort“ im April besonders bewegt? Das Top-Ten-Ranking der Onlineartikel.

Das waren die meistgelesenen Artikel auf wort.lu im April

Tom RÜDELL Welche Geschichten haben die Leserinnen und Leser des „Luxemburger Wort“ im April besonders bewegt? Das Top-Ten-Ranking der Onlineartikel.

Platz 10: Ein schwerer Missbrauchsfall erschüttert das Nachbarbistum

Edmund Dillinger (r.) mit Joseph Kardinal Ratzinger, dem späteren Papst Benedikt XVI. Foto: LW-Archiv

Die Nachricht schlug Mitte April ein wie eine Bombe: Edmund Dillinger, ein hochdekorierter saarländischer Kirchenmann, Afrika-Missionar und langjähriger Religionslehrer, hat offenbar über Jahrzehnte anzügliche bis pornografische Fotos von Heranwachsenden und jungen Männern, viele davon aus Afrika, gemacht oder machen lassen - auf vielen davon ist er selbst zu sehen. Nach seinem Tod fand sein Neffe die Bilder, ging damit zur Polizei, zum Bistum und an die Presse. Ein Skandal, der noch lange nicht ausgestanden ist, auch wenn das Bistum Aufklärung versprach.

Lesen Sie dazu auch den Leitartikel: Wer war der Fotograf von Prälat Dillinger?

Platz 9: Die Gesundheitsministerin und das Abtreibungsrecht

Gesundheitsministerin Paulette Lenert verpasst es, zu einem Kernthema der Sozialisten, der Selbstbestimmung der Frau, Akzente zu setzen. Foto: Guy Jallay

Das Planning Familial richtete sich im vergangenen September mit konkreten Forderungen an Gesundheitsministerin Paulette Lenert. Das Abtreibungsrecht solle reformiert und vor allem das Recht auf körperliche Selbstbestimmung in der Verfassung verankert werden - nach dem Vorbild Frankreichs. Lenert stellte eine interministerielle Arbeitsgruppe in Aussicht, die Anfang dieses Jahres ihre Arbeit aufnehmen sollte. Die Gruppe gibt es wohl, auch das Planning Familial wurde nach eigener Angabe im Februar dazu eingeladen - seitdem sei aber noch nichts passiert. Den ausführlichen Hintergrundbericht dazu schrieb Politikredakteurin Annette Welsch: Paulette Lenert blockiert die Überarbeitung des Abtreibungsrechts.

Platz 8: Fokus und die Gemeinderäte

Frank Engel ist überzeugt von seiner Partei. Foto: Guy Jallay

Fokus-Sprecher Frank Engel ist bei der Präsentation der Kandidatenlisten für die Gemeindewahlen sichtlich stolz: „Hätten wir in 50 Gemeinden antreten wollen, wir hätten es sogar geschafft.“ Das ist ein wenig übertrieben, denn am Ende sind es drei: Differdingen, Sassenheim und Luxemburg-Stadt. Der mitunter forsche Engel-Tonfall findet aber erwartungsgemäß sein Publikum – Politikredakteur Florian Javels Bericht von der Listenvorstellung landet in den Top 10 des Monats April auf wort.lu: In welchen Gemeinden Fokus sich einen Platz im Gemeinderat erhofft.

Platz 7: Annalena Baerbock und ihre Ansage an China

Die Grüne Annalena Baerbock spricht Klartext zu Chinas Haltung gegenüber dem Aggressor Russland, Taiwan und den Menschenrechten. Foto: AFP

Apropos Tonfall: Mitte April ist die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock (Die Grünen) auf Arbeitsbesuch in China und tut dort etwas, was ihre drei SPD-Vorgänger Steinmeier, Gabriel und Maas nicht in der Ausprägung taten: Klartext reden. Sie frage sich, „warum China den Aggressor Russland“ nicht auffordere, „den Krieg zu stoppen“, so Baerbock in Richtung ihres Amtskollegen Qin Gang, der sich darob sichtlich verschnupft zeigte.

Unsere Berlin-Korrespondentin Cornelie Barthelme hat Baerbocks Auftritt analysiert: Eine Lehrstunde, wie man im höflichsten Ton unhöflich ist.

Platz 6: Was kommt nach der Wohnungskrise?

Es fehlt an Wohnraum in Luxemburg - und wegen der gestiegenen Zinsen wird jetzt noch weniger gebaut. Vorschläge, wie das geändert werden kann, gibt es aber auch. Foto: Marc Wilwert

Ein langer Text, aber ein gehaltvoller: LW-Wirtschaftsredakteur Marco Meng hat sich mit Experten über die Sorgen von Bauherren, Hauseigentümern und dem Bausektor unterhalten - angesichts der Turbulenzen am Immobilienmarkt, der Zinswende, dem steigenden Bedarf an Wohnraum gab es reichlich Gesprächsstoff für Marc Neuen von Homexperts und Guy Entringer vom SNHBM: Wohnungskrise in Luxemburg könnte zur Immobilienkrise ausarten.

Platz 5: Ukrainische Flüchtlinge in Diekirch müssen wieder raus

Die Ukrainerin Ana Stepanenko ist mit ihren beiden Kindern und Katzen nach Luxemburg gekommen. Sie will zumindest bleiben, bis ihr 15-jähriger Sohn und ihre 19-jährige Tochter die Schule abgeschlossen haben. Foto: Nadine Schartz

Das Stichwort Wohnungsnot ist für 16 ukrainische Familien ein sehr konkretes: Sie müssen bis Juli ihre Wohnungen verlassen, die sie nach ihrer Flucht im Oktober 2022 bezogen hatten. Wer wem welche Fristen genannt hat und wie es jetzt weitergehen soll, darüber hat sich Lokalredakteurin Nadine Schartz mit den Beteiligten in Diekirch ausführlich unterhalten: 16 ukrainische Familien müssen ihre Häuser verlassen.

Platz 4: Eine Reise nach Brasilien und die Reaktionen

Djuna Bernard (Déi Gréng) findet, dass die Reise nach Brasilien gerechtfertigt war. Foto: Steve Eastwood

In Brasilien gibt rund 20.000 Luxemburger, die in Luxemburg wahlberechtigt sind. Sollte man als politische Partei diesen (potenziellen) Wählern einen Wochenendbesuch abstatten? Nicht jeder ist offensichtlich dieser Meinung, ist die Reise dorthin doch nicht gerade klimafreundlich. Im (Luxemburger) Netz entbrannte jedenfalls ein Shitstorm um den politischen Wochenendtrip. Florian Javel hat eruiert, warum das passierte: Warum Parteien für ihre Brasilien-Reise einen Shitstorm ernten.

Platz 3: Der „Speedmarathon“ und was die Polizei dazu sagt

Viel zu tun trotz vorheriger Ansage. Foto: Guy Jallay

Radarkontrollen erfolgen ganzjährig, Temposünder sind fester Bestandteil eines jeden Polizeiberichts und über (fast) nichts können Zeitungsleser sich so arg echauffieren wie über Blitzer am Straßenrand. Einmal im Jahr macht die Polizei die Geschwindigkeitskontrolle zum Hauptthema und begeht den „Speedmarathon“, bei dem mehr als sonst geblitzt wird, das dafür aber mit Ansage und gründlicher Auswertung. Das diesjährige Fazit: Genau wegen der Vorankündigung „erschreckend“, so die Polizei. Die ausführlichen Reaktionen hat Lokalredakteur Jean-Philippe Schmit eingesammelt.

Platz 2: Die „Staatsfeinde Nummer 1“ leben auf der Straße

José Monteiro bittet um Geld für Essen auf der Place d'Armes in der Hauptstadt. Foto: Marc Wilwert

So formuliert es zumindest augenzwinkernd der Obdachlose José, der in der Hauptstadt auf der Straße lebt. Nicht erst seit dem Bettelverbot, aber jetzt umso mehr, ist das eine Form von Galgenhumor. Contacto-Reporter Ricardo Rodriguez hat in Luxemburg-Stadt hochinteressante Gesprächspartner zum Thema Obdachlosigkeit getroffen: Zu Besuch bei den „Staatsfeinden Nummer 1“.

Platz 1: Die royale Hochzeit punktet in allen Formaten

Der LW-Fotograf hat sich unters Volk gemischt... Foto: Marc Wilwert

An zwei Wochenenden hintereinander stand wort.lu im Zeichen einer royalen Familienfeier: Prinzessin Alexandra von Luxemburg heiratete den Franzosen Nicolas Bagory - erst standesamtlich im Rathaus der Hauptstadt, dann kirchlich in Bormes-les-Mimosas in Südfrankreich. Unsere Berichterstattung über die beiden Events, eine Kollektivleistung der Kollegen aus dem Panorama-Ressort und dem Multimedia-Team, holt sich mit weitem Abstand die Krone der meistgelesenen Artikel für den Monat April.

