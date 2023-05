Aufmerksame „Wort“-Leser waren klar im Vorteil: Insgesamt 30 Teams traten beim Quizabend in Wellenstein an – welche Fragen hätten Sie erraten?

175 Jahre Luxemburger Wort

Das waren die kniffligsten Fragen beim zweiten LW-Quizowend

(LW) - Ratespaß im Weinkeller: Insgesamt 180 Leser spielten am Mittwoch beim zweiten „Quizowend“ des „Luxemburger Wort“ im Festsaal der Domaines Vinsmoselle in Wellenstein mit. Quizmaster Klot und das Organisationsteam hielten insgesamt 60 Fragen für die 30 teilnehmenden Teams parat.

Mehr als 500 Interessierte hatten zuvor beim Gewinnspiel für den Quizabend mitgemacht. Die 180 glücklichen Gewinner konnten in Wellenstein nicht nur ihr Allgemeinwissen unter Beweis stellen, sondern sich währenddessen mit schmackhaftem „Brainfood“ und Getränken stärken.

Schummeln war klarerweise nicht erlaubt: Die Smartphones mussten während der drei Fragerunden in der Tasche oder umgedreht auf den Tischen liegen bleiben. Die 60 Fragen aus den Themenbereichen Lokales, Wirtschaft, Lifestyle, Sport, Politik und Kultur wurden auf einer großen Leinwand gezeigt. Die Antworten mussten dann per Hand auf einen Zettel geschrieben werden.

Sie hätten in Wellenstein auch gern mitgespielt und Ihr Wissen auf die Probe gestellt? Wir haben Ihnen die zehn kniffligsten Fragen des Quizabends zusammengestellt.



60 Punkte konnte man als Team maximal erreichen. Die meisten richtigen Antworten auf dem Zettel hatte das Gewinner-Team „Quiz de Poulet“ mit 39 Punkten. Platz zwei teilten sich die Teams „Quetsche mat Still“ und „Wou ass de Max?“ mit jeweils 36 Punkten.

Hat Sie auch das Ratefieber gepackt? Dann halten Sie ab Juli auf wort.lu Ausschau nach dem Gewinnspiel für den 3. Quizowend des „Luxemburger Wort“. Das Event findet am Mittwoch, den 20. September im Centre culturel Hennesbau in Niederfeulen statt. Dort gilt es, die Titelverteidiger von „Quiz de Poulet“ zu schlagen.



Das „Luxemburger Wort“ feiert dieses Jahr sein 175. Jubiläum. Aus diesem Anlass lädt die größte Tageszeitung des Landes dieses Jahr zu insgesamt vier Quizabenden ein. Der erste „Quizowend“ fand im März in der Schräinerei in Differdingen statt. Nach dem Termin in Niederfeulen ist auch eine Quiznight im Zentrum des Landes geplant.



Bilder des „LW-Quizowend“ in Wellenstein:

