Das waren die Fragen beim ersten "Quizowend" des Luxemburger Wort

Anlässlich seines 175-jährigen Bestehens lud das „Luxemburger Wort“ zum ersten Mal zu einem Quizabend. In der „Schräinerei“ in Differdingen versammelten sich am Mittwochabend insgesamt 17 Teams mit je sechs Personen, um ihr Wissen in verschiedenen Kategorien unter Beweis zu stellen.

Über 400 Personen hatten an einem Gewinnspiel teilgenommen, um sich einen Platz für ihr Team zu ergattern. Für die Gewinner bedeutete dies nicht nur die Teilnahme am Quiz, sie konnten sich auch an einer großen Auswahl an hausgemachtem Fingerfood und Getränken erfreuen.

Sie wären auch gerne mit dabei gewesen und hätten ihr Wissen auf die Probe gestellt? Wir haben Ihnen ein paar Fragen des Abends zusammengestellt, damit Sie auch ohne Teilnahme bei unserem Quiz mitraten können.

Nach einer kurzen Vorspeise waren die Teams gestärkt und konnten beweisen, wie viel sie tatsächlich über Luxemburg und Europa wissen. Ihre Handys mussten die Teilnehmer in am Tisch angebrachten Kisten verstauen und mit Stift und Papier ging es dann weiter. Insgesamt gab es sechs Kategorien: Lokales, Wirtschaft, Lifestyle, Sport, Politik und Kultur.

Das Quiz hatte es in sich: Die Teams hätten theoretisch eine Maximal-Punktzahl von 75 Punkten erreichen können. Das Gewinner-Team „1/2 Quiz de Poulet“ gewann „nur“ mit 50 Punkten, dicht gefolgt vom Zweitplatzierten „Buffet à Volonté“ mit 48 Punkten und dem dritten Platz „Pizza Cappello“ mit 46 Punkten. Wir haben Ihnen die besten Bilder unseres ersten „Luxemburger Wort Quizowend“ zusammengestellt.



Wenn sie allerdings das nächste Mal auch gerne mit ihrem Team teilnehmen möchten, dann halten sie Ausschau nach unserem nächsten Gewinnspiel zu unserem zweiten Quizabend am 17. Mai. Das Gewinnspiel folgt in Kürze.



