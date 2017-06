Aussage des Tages

Eine Koalition mit der ADR "wie sie sich heute darstellt" kommt für die CSV nicht in Frage. Dies erklärte CSV-Spitzenkandidat Claude Wiseler im RTL-Interview. In der Europapolitik, in gesellschaftspolitischen Fragen, in Immigrations- und verfassungsrechtlichen Fragen gebe es fundamentale Unterschiede zwischen beiden Parteien. Es seien Punkte, in denen die CSV auch nicht bereit sei, Kompromisse einzugehen da sie zum Wesen der Partei gehörten. Würde die ADR sich bis zu den Wahlen 2018 in all diesen Punkten annähern, dann wäre es nicht mehr die ADR, so Wiseler.



Einsatz des Tages

Am Montagmittag ist es auf der Baustelle der neuen „Maison relais“ in Bettendorf zu einem Brand gekommen. Die Flammen schlugen gegen 13 Uhr aus dem Dachgebälk des Neubaus, der eigentlich bald in Betrieb genommen werden sollte. Die Feuerwehren aus Bettendorf, Diekirch, Ingeldorf, Tandel, Ernztal und Ettelbrück waren mit einem Großaufgebot vor Ort im Einsatz. Niemand wurde verletzt.

Begrüßung des Tages

Am Nachmittag landete die erste Maschine des neuen Kooperationspartners der Cargolux, Emirates Sky Cargo, auf dem Flughafen Findel. Der Flieger wurde von der Flughafenfeuerwehr standesgemäß willkommen geheißen.



Schrecksekunde

Auch in Izmir flüchteten die Menschen auf die Straßen..

AFP

Ein Erdbeben hat die Ägäisküste im Westen der Türkei erschüttert. Die türkische Katastrophenschutzbehörde Afad gab die Stärke am Montagnachmittag mit 6,2 an. Dem Erdbeben-Monitor des Helmholtz-Zentrums in Potsdam zufolge hatte das Beben eine Stärke von 6,4. Die renommierte US-Erdbebenwarte USGS bezifferte es mit 6,3. Das Zentrum lag in einer Tiefe von etwa zehn Kilometern in der Ägäis nordwestlich der Millionenmetropole Izmir.



Unterschrift des Tages

Foto: Gerry Huberty

Am Montag wurde in Peking der Beteiligungsvertrag für das chinesisch-luxemburgische Joint-Venture "Henan Cargo Airlines" unterzeichnet. In der Vergangenheit war das Projekt zur Gründung einer Frachtfluggesellschaft öfters als "Cargolux China" bezeichnet worden. 75 Prozent der Anteile an der Gesellschaft halten die chinesische Entwicklungs- und Investitionsgesellschaft HNCA, die Henan Airport Group und die Xinggang Investment Group (welche die Zhengzhou Airport Economic Zone vertritt). Die übrigen 25 Prozent hält die Cargolux. Bei der Vertragsunterzeichnung waren Premier Xavier Bettel sowie der chinesische Ministerpräsident Li Keqiang zugegen. Der erste kommerzielle Flug der "Henan Cargo Airlines" wird im vierten Quartal 2018 erwartet. Diesen Termin hatte Cargolux CEO Richard Forson bereits im Herbst 2016 dem "Luxemburger Wort" genannt.

Festnahme des Tages

Alexej Nawalny gilt als einflussreicher Kritiker von Kremlchef Wladimir Putin.

Foto: Reuters/LW-Archiv

Der russische Oppositionelle Alexej Nawalny ist noch vor dem offiziellen Beginn einer Demonstration gegen die Regierung festgenommen worden. „Sie haben Alexej im Hauseingang festgenommen“, schrieb seine Frau Julia in Moskau am Montag bei Twitter. Eine Bestätigung der Behörden lag zunächst nicht vor. Nawalnys Sprecherin Kira Jarmysch teilte mit, im Büro ihrer Stiftung zum Kampf gegen Korruption sei der Strom abgeschaltet worden. Der 41-jährige Kritiker von Kremlchef Wladimir Putin hatte zu Demonstrationen in rund 200 Städten aufgerufen. In Moskau wollte er trotz eines Verbots in der Nähe des Kremls protestieren.

Pechvogel des Tages

Einen spektakulären Crash gab es am Sonntagnachmittag bei einem Flugfest in grenznahen Longuyon-Vilette (F). Der Pilot eines historischen Spitfire-Jagdflugzeugs aus dem zweiten Weltkrieg hatte offenbar ein Problem beim Start. Die Maschine überschlug sich während des Starts und wurde bei dem Unfall schwer beschädigt. Der Pilot wurde verletzt.

Urteil des Tages

Die betroffene Familie hatte erst vor einigen Jahren bei einer Blutuntersuchung der Tochter erfahren, dass sie nicht das leibliche Kind sein kann.

Foto: LW-Archiv/Shutterstock

In Österreich bekommt eine Familie 90 000 Euro, weil ihre Tochter vertauscht worden ist. Das Landgericht Graz sah es in dem Zivilprozess als erwiesen an, dass es 1990 im Landeskrankenhaus zur Verwechslung zweier Neugeborener gekommen war.