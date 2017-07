Ausfahrt des Tages

Zum ersten Mal in ihrem noch jungen Leben hat die Tram am Mittwochmorgen zwischen 9 und 10 Uhr den neuen "Tramsschapp" in Kirchberg verlassen und eine Testfahrt über die Avenue Kennedy durchgeführt. Neugierige hatten demnach erstmals die Gelegenheit, einen Blick auf die Luxemburger Tram zu werfen.



"Aus" des Tages



Für Gilles Muller hat es nicht gereicht: Der Luxemburger unterliegt im Wimbledon-Viertelfinale in fünf Sätzen gegen Marin Cilic ...