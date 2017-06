Attraktion des Tages

Im Rahmen des City-Breakfast wurde am Mittwoch der City Skyliner vorgestellt. Er ist 81 Meter groß, bietet Platz für 60 Personen und erlaubt einen atemberaubenden Ausblick auf die Hauptstadt. Ab diesem Mittwoch und noch bis zum 6. August wird er als Highlight für Touristen und Einheimische in Luxemburg-Stadt in Betrieb sein. Der höchste mobile Aussichtsturm der Welt befindet sich auf der Place de la Constitution, gleich neben der "Gëlle Fra".



Neuerung des Tages

