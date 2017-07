Besuch des Tages

US-Präsident Donald Trump ist in Paris angekommen. Er ist Ehrengast bei den Feierlichkeiten zum französischen Nationalfeiertag und wird auf den Champs Elysées die Militärparade verfolgen. Trump wurde von Emmanuel Macron am Donnerstag begrüßt, hatte eine Unterredung mit dem Präsidenten und speist am Abend mit seinem Amtskollegen auf dem Eiffelturm.

Sieger des Tages

Romain Bardet (F/Ag2r) hat die zwölfte Etappe der Tour de France gewonnen ...