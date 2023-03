In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um unerwartete Stressfaktoren bei einem Rennen.

Gazettchen

Das wackere letzte Prozent

Ich habe mein aktuelles Smartphone seit drei Jahren. Es dürfte die wenigsten überraschen, dass die Leistung des Akkus beginnt, nachzulassen. Nicht nur das, der Akku entwickelt ein Eigenleben. Es ist doch ärgerlich, wenn es auf einmal zur Regel wird, dass die Prozente der Batterieladung in wenigen Minuten von 50 auf 20 runterstürzen.

Nun soll es für eine bessere Akkuleistung und eine akkurate Anzeige des Ladestatus helfen, regelmäßig sein Smartphone zu kalibrieren. Dazu lädt man es vollständig auf und lässt es für zwei Stunden am Ladegerät hängen. Soweit ganz einfach.

Anschließend nutzt man es, bis der Akku leer ist. Dabei bin ich immer wieder überrascht, wie wacker sich das letzte Prozent schlägt. Dieses hält meist minutenlang durch, während die vorigen schnell runtergepurzelt sind.

Mein Smartphone dient auch als Wecker.

So sitze ich also da und starre den Bildschirm an, in der Hoffnung, dass das Display endlich schwarz wird. Ist dies geschafft, kommt der schwierige Teil. Es hilft wohl, das Gerät über mehrere Stunden, also am besten über Nacht ausgeschaltet zu lassen.

Tue ich dies, stehe ich spätestens am nächsten Morgen vor dem Problem eines leeren Handys. Wenn ich überhaupt wach werde. Denn mein Smartphone dient auch als mein Wecker.

Die Krux ist, dass es nun wieder auf 100 Prozent geladen werden muss. Nicht so leicht, wenn man zur Arbeit muss. So bleibt also nur das Wochenende, um diese Aufgabe entspannt zu erledigen. Jedenfalls erfordert das Ganze eine gut organisierte Tagesplanung.

Damit der Akku fit bleibt, sollte man den beschriebenen Vorgang mehrmals jährlich wiederholen. Das Gleiche gilt übrigens für Laptops. Vorausgesetzt, man hat dazu noch die Nerven. Aber vielleicht haben Sie ja mehr Geduld als ich.

