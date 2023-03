Die Hauptstadt fügt weitere Stationen hinzu. Mit Walferdingen kommt eine weitere Gemeinde dazu.

15-jähriges Bestehen

Das vel'OH!-Netz wird weiter ausgebaut

David THINNES Die Hauptstadt fügt weitere Stationen hinzu. Mit Walferdingen kommt eine weitere Gemeinde dazu.

Nico Pundel kommt mit dem vel'OH! zur Pressekonferenz: Der Bürgermeister aus Strassen ist Gast in der hauptstädtischen Märei, wo das 15-jährige Bestehen des automatischen Fahrradverleihs gefeiert wurde.

„Es ist eine Erfolgsgeschichte“, so die Aussage von Hauptstadtbürgermeisterin Lydie Polfer (DP). Am 21. März 2008 wurden die ersten 25 Stationen auf dem Gebiet der Stadt Luxemburg in Betrieb genommen. Die Fahrräder waren damals noch nicht mit einem Elektromotor versehen. Dieses Prinzip wurde dann 2018 eingeführt. Hesperingen und Strassen waren in der Zwischenzeit – im Jahr 2011 - als weitere teilnehmende Gemeinden hinzugekommen. 2018 wurde auch Bartringen Mitglied des vel'OH!-Netzes. 2021 wuchs das Angebot dann weiter, mit den Gemeinden Leudelingen, Mamer und Niederanven.

Verschiedene Abos Für die vel'OH!-Räder gibt es verschiedene Abo-Möglichkeiten. Die Räder können für einen Tag gemietet werden. Dies kostet dann zwei Euro. Drei Tage schlagen mit drei Euro zu Buche. Das Jahresabo kostet 18 Euro. Die erste halbe Stunde ist jeweils gratis, die Anzahl an Fahrten bei den Dreitage- und Jahres-Abos ist unlimitiert. Jede weitere Stunde wird mit einem Euro verbucht, bis zu einem Maximum von fünf Euro in 24 Stunden.

124 Stationen gibt es momentan in den Gemeinden - 89 auf dem Gebiet der Stadt Luxemburg. Etwa 1.100 Fahrräder stehen zur Verfügung. Im ersten Jahr wurden 3.723 Langzeitabonnements abgeschlossen. Diese Zahl ist bis Ende 2022 auf 22.073 angestiegen. Bei den Kurzzeit-Abos steht der Zähler bei 51.461.

3.262 tägliche Fahrten

Immer wieder gab es Probleme mit Vandalismus und gestohlenen Rädern. Im Sommer vergangenen Jahres hatte der Erste Schöffe Serge Wilmes (CSV) bei virgule.lu gesagt, dass etwa 250 Räder, die nicht mit einem Lokalisierungssystem ausgestattet sind, „in der Natur verschwinden“. Die Räder wurden teilweise aus der Verankerung der Stationen gerissen und nicht mehr zurückgegeben.

Das Problem wird gerade behoben, wie Jérôme Blanchevoye von JCDecaux, der Firma, die die Stationen in Luxemburg verwaltet, bestätigt. Die Verankerungen werden nach und nach verstärkt. Aktuell wurden zwei Drittel der Stationen nachgerüstet.

Alle aufs Rad. Foto: David Thinnes

Auch die Wartezeit auf Ersatzteile habe sich laut Blanchevoye verkürzt. 16 Monate waren es im Sommer 2022, momentan liegt die Periode bei etwa einem Jahr.

Zufriedenheit gibt es dennoch aufseiten der Gemeinden, wie Youri De Smet (DP), Schöffe in Bartringen, verrät: „Es ist ein großer Erfolg. Wir werden in Bartringen in den kommenden Wochen fünf zusätzliche Stationen in Betrieb nehmen, auch in Wohngebieten. Das Vandalismus-Problem hält sich bei uns in Grenzen.“

3.262 tägliche Fahrten werden momentan verzeichnet. Auch die Stadt Luxemburg eröffnet weitere Stationen. Das Viertel Beggen hat nun ebenfalls vel'OH!-Räder. Im Ban de Gasperich wird in der Rue Darwin Ende März eine weitere hinzukommen. Und mit Walferdingen wird auch das Netz der Gemeinden im Laufe dieses Jahres weiter ausgebaut.

