Der Staat hält auch in Zukunft am Standort Wiltz fest. Zudem werden mehrere Verwaltungsgebäude ausgebaut.

Steuerbüro

Das Steuerbüro in Wiltz bleibt bestehen

Immer wieder kamen in den vergangenen Wochen und Monaten Gerüchte auf, dass das Steuerbüro in Wiltz seine Türen schließen würde. Eine Frage, welcher der LSAP-Abgeordnete Carlo Weber näher nachgehen wollte.

„Eines der Ziele der aktuellen Regierung ist es, die Dezentralisierung der staatlichen Dienste und Verwaltungen voranzutreiben, um unter anderem eine ausgeglichene territoriale Entwicklung zu ermöglichen sowie Wohnen und Arbeiten näherzubringen“, unterstreicht er in einer parlamentarischen Frage an Finanzministerin Yuriko Backes (DP).

Mehrere Projekte in Planung

Für den Standort Wiltz, der ein großes Entwicklungspotenzial aufweise, sei eine Schließung des Steuerbüros eine schlechte Nachricht, betont er weiter.

Diese Frage stelle sich „zu diesem Zeitpunkt“ nicht, so die Antwort der Ministerin. Im gleichen Zuge weist sie aber darauf hin, dass von staatlicher Seite „wichtige Investitionen in die öffentlichen Infrastrukturen in Wiltz“ vorgesehen seien. So werde derzeit etwa ein neues Verwaltungsgebäude geplant, um das Angebot der Polizei und des Unterrichtsministeriums zu vergrößern. Daneben wolle man die Adem ausbauen. „Diese Investitionen tragen direkt dazu bei, dass die Gemeinde auch weiterhin für ihre Mitbürger und ihre Betriebe attraktiv bleibt“, so Backes abschließend.

