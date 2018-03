Am Montag wurde in Differdingen der Grundstein für ein soziales Wohnungsbauprojekt gelegt. Dieses hat einen erstaunlichen Bezug zu einer ehemaligen Kultkneipe in Limpertsberg.

Das soziale Erbe des Nikloseck

Luc Ewen In Differdingen entsteht ein neues Wohnviertel. Eines der Gebäude wird von einer Stiftung errichtet, die sich sozialen Belangen verschrieben hat und deren Geschichte eng mit einer Kultkneipe verbunden ist.

Vielen (nicht nur) Hauptstädtern ist er noch in Erinnerung: der Nikloseck. Wo heute ein imposantes Bürogebäude am Rande des Glacis thront, verbreitete über rund 100 Jahre hinweg ein anschauliches Gasthausgebäude samt Treppenturm den architektonischen Charme, der einst das gesamte Limpertsberger Viertel ausmachte. Nach der Festungsschleifung entstanden ab 1867 in der Nähe des Glacis erste Steinbauten. Zuvor waren hier aus militärtaktischen Gründen nur schnell abreißbare Holzbauten erlaubt.



Der Nikloseck heute Foto: Lé Sibenaler (LW-Archiv)

Um die darauffolgende Jahrhundertwende entstand auf Nummer eins in der Schefferallee das „Um Nikloseck“. Die von Jean Klein gegründete Gaststätte punktete damals bei den Kunden durch ihre beliebte Sandkegelbahn. Im Laufe der Jahre betrieben mehrere Wirte das Lokal, aus dessen Zapfhahn im Dezember 2001, zur Empörung vieler Luxemburger, endgültig das letzte Bier kredenzt wurde.



Was viele nicht wissen, in ihrem Testament vom 10. Dezember 1974 vermachte die damalige Besitzerin der Immobilien des Nikloseck, Cécile Ginter, zwei Gebäude, an der Ecke der Rue de la Faïencerie mit der Allée Scheffer, an den damaligen Bischof Jean Hengen, beziehungsweise seine Nachfolger. Dies mit dem testamentarischen Auftrag, den Erlös aus dem Verkauf der Immobilien zu nutzen: „Zum Zwecke der Verwendung für wohltätige Zwecke in Luxemburg und für den Hunger in der Welt. Alles zu seinem Ermessen“.



Eine Stiftung mit sozialer Verpflichtung



Am 14. Juli 1977 wurde in Folge dieses Auftrages die Stiftung Cécile Ginter gegründet. Aus dem Verkaufserlös entstand damals das Kapital der Stiftung. Seitdem wurden mehrere soziale Projekte damit finanziert. Derzeit unterstützt die Stiftung beispielsweise die „Caritas Butteker“. Auch wurden rezent zwölf Sozialwohnungen in Ettelbrück finanziert oder Sozialwohnungen in Differdingen, deren Grundsteinlegung am Montag erfolgte.

Der Abriss des Nikloseck im April 2002 sorgte nicht nur bei Denkmalschützern für Empörung. Foto: Guy Jallay/LW-Archiv

Im Gespräch mit dem LW weist Marie-Josée Jacobs, als Mitglied des Verwaltungsrates der Stiftung darauf hin, dass Cécile Ginter zudem verfügt hatte, dass die Gebäude nur abgerissen werden dürften, wenn im Neubau auch ein Kinderhort untergebracht würde. Dieser trägt den Namen der Enkel von Cécile Ginter, Charles und Julie und wird heute noch von „Caritas Jeunes et Famille“ betrieben. Die Stiftungspräsidentin Bernadette Reuter-Wagner erinnert in diesem Zusammenhang auch daran, dass Cécile Ginter bereits zu Lebzeiten Wohnraum im noblen Stadtteil Limpertsberg zu günstigen Bedingungen an finanziell schwache Familien vermietet hatte.



Stiftung baut soziale Wohnungen in Differdingen

Ortswechsel: Spätestens im Januar 2020 sollen sie fertiggestellt sein. Die Rede ist von den bereits erwähnten neun Sozialwohnungen die seit Kurzem in der neuen Cité O' in Differdingen gebaut werden. Bei der Grundsteinlegung am Montag zeigte sich Philippe Streff von der Stiftung Cécile Ginter als Bauherr des Projektes zuversichtlich, dass dieser Zeitplan eingehalten werden kann.



Konkret geht es um den Bau eines Mehrfamilienhauses mit drei Stockwerken. Sieben Wohneinheiten die darin entstehen, sollen zwischen 75 und 80 Quadratmeter groß werden, zwei zwischen 102 und 103.



Auf den ersten Blick hört sich das bescheiden an. Aber: „jede Anstrengung um sozialen Wohnraum zu schaffen ist wichtig und weitaus mehr, als nur der oft zitierte Tropfen auf den heißen Stein“, meint dazu Wohnungsbauminister Marc Hansen.



Auf Erfahrungswerte der Caritas zurückgreifen

Oft würden in den Diskussionen zur Wohnungsbaupolitik die karitativen Bauherrn vergessen, bedauert der Minister. „Dabei brauchen wir jeden, der bereit ist, eine Hand mit anzufassen, wenn es darum geht neuen Wohnraum zu schaffen.“ Es gelte Versäumnisse der Vergangenheit wieder aufzuholen. Deshalb seien auch Projekt der Größenordnung wie das der Stiftung Cécile Ginter äußerst wichtig.



Die greift indes auf Erfahrungswerte der Caritas – mit der sie zusammenarbeitet – bei ähnlichen sozialen Wohnungsbauprojekten zurück, wie Philippe Streff und die Stiftungspräsidentin Bernadette Reuter-Wagner unterstreichen. So wird das Projekt in Differdingen mit einem Budget von 4,4 Millionen Euro umgesetzt.



Dabei werde zum Beispiel Wert auf die Wahl der Baumaterialien gelegt. Es gehe darum die späteren Unterhaltskosten und somit auch die anfallenden Mietkosten, niedrig zu halten, ohne aber die Langlebigkeit der Installationen negativ zu beeinflussen, so Philippe Streff. Die neue Cité O' befindet sich unweit der Rue Pierre Neiertz. Laut dem Bürgermeister von Differdingen, Roberto Traversini, sollen hier nicht die Fehler aus den 1970er-Jahren wiederholt werden.



Weiteres Wohnungsbauprojektin Ettelbrück soll folgen



Damals seien ganze Wohnviertel mit mehreren hundert Mietswohnungen geplant und gebaut worden. Dies habe zu einer gewissen Gettoisierung geführt. Bei neuen Bauprojekten werde deshalb, wie in der Cité O', Wert auf soziale Mixität gelegt. „Kinder sollen gemeinsam spielen und groß werden, egal welchen Beruf ihre Eltern ausüben“, so Roberto Traversini.



Bei einem weiteren Projekt der Fondation Cécile Ginter wird es am 3. Mai zum ersten Spatenstich kommen. In der Ettelbrücker Rue du canal werden drei bestehende Einfamilienhäuser in zwei Mehrfamilienhäuser umgewandelt. So entstehen für insgesamt 5,6 Millionen Euro zwölf neue soziale Wohneinheiten.

