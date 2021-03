Das Schlangenspiel des Stiefvaters mit der Zwölfjährigen

In einem Prozess um die mutmaßliche Vergewaltigung eines damals minderjährigen Mädchens steht Aussage gegen Aussage.

(str) - Als sie 20 ist, kommt es eines Tages zum Streit mit ihrer Mutter. An sich nichts Ungewöhnliches bei Jugendlichen in dem Alter. Ebenso ist es wohl wenig schockierend, dass dabei verletzende Worte fallen. Doch was Gabriella (Name von der Redaktion geändert) ihrer Mutter an diesem Abend an den Kopf wirft, führt fast zehn Jahre später zu einem Prozess vor der hauptstädtischen Kriminalkammer.

Gabriella wirft ihrer Mutter in Anwesenheit von anderen Menschen vor, dass diese noch nicht einmal mitbekommen habe, dass ihr Ex-Lebensgefährte sie als Kind missbraucht und vergewaltigt habe ...