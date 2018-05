Startschuss für die elfte Ausgabe der Aktion „Mam Vëlo op d'Schaff oder an d'Schoul“

Das Rad für jeden Tag

Jacques GANSER Startschuss für die elfte Ausgabe der Aktion „Mam Vëlo op d'Schaff oder an d'Schoul“

Es gibt keine Ausrede mehr: Viele tun es bereits, man ist nicht allein. Es gibt Radwege und Kleider gegen schlechtes Wetter. Es gibt Fahrradständer, Duschen und Umkleidekabinen an vielen Arbeitsplätzen. Es gibt E-Bikes für weniger Sportliche und schicke City-Bikes für Stilbewusste. Man ist kein Exot mehr, wenn man den täglichen Weg zur Arbeit oder zur Schule per Rad zurücklegt.

Mentalitätswandel unterstützen



Der Mentalitätswandel ist greifbar, und die Aktion „Mam Vëlo op d'Schaff oder an d'Schoul“ will diesem Wandel den nötigen Schwung verleihen. Bereist zum elften Mal organisiert der Verkéiersverbond zusammen mit dem Nachhaltigkeitsministerium, der Stadt Luxemburg, dem Fonds Kirchberg und der CFL die Sensibilisierungsaktion, die den täglichen Pendlern zumindest bis zehn Kilometer Fahrdistanz das Radfahren nahelegen wollen. Denn immer noch werden in Luxemburg viel zu viele Fahrten unter fünf Kilometer Distanz mit dem Auto zurückgelegt: Das führt zu Stau und Luftverschmutzung.



„Mam Vëlo op d'Schaff oder an d'Schoul“ legt das Gewicht nicht so sehr auf die Kilometerleistung, sondern auf das tägliche Nutzen von Rad und öffentlichem Transport. Deshalb wird das Umsteigen und kombinierte Nutzen von Bus, Bahn, Tram und Fahrrad auch ausdrücklich unterstützt.

Anmelden noch möglich



Bis zum 31. Juli werden die gemeldeten Teams versuchen, an mindestens 15 Tagen das Rad für den Arbeitsweg zu nutzen. Zwei bis vier Personen können dabei ein Team bilden. Wer Interesse hat, kann sich übrigens noch bis zum 10. Juli auf der Internetseite www.mvos.lu einschreiben. Den Teilnehmern winken Preise in einer Gesamthöhe von rund 13 000 Euro. „Der Erfolg der letzten Jahre hat uns recht gegeben“, so Gilles Dostert, Generaldirektor des Verkéiersverbond. „Bereits jetzt haben sich mehr als 3 000 Teilnehmer eingeschrieben. Am ersten Tag wurde rund 10 000 Kilometer zurückgelegt.“

Zum ersten Mal wurde der Startschuss dabei per Kick-off-Aktion am Pôle d'échange Kirchberg gegeben, dort also, wo sich sämtliche Verkehrsmittel treffen. Vor Ort war es möglich, Fahrräder und E-Bikes auszuleihen und zusammen mit dem Paten der Aktion, Andy Schleck, die neu angelegte Radpiste durch Kirchberg auszuprobieren. www.mvos.lu