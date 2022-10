Von absurd bis witzig: In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um Zeitersparnis im Verkehr.

Gazettchen

Das Mittel gegen den Stau

Jean-Philippe SCHMIT Von absurd bis witzig: In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um Zeitersparnis im Verkehr.

Mein Arbeitsweg beträgt 25 Kilometer. Der Weg über die Autobahn ist der kürzeste und der schnellste – wenn es keinen Stau gibt. Ich mag es nicht, wenn der neue Tag damit beginnt, mich immer wieder in eine Autoschlange einreihen zu müssen. Die Drängler nerven mich auch. Wenn ich in der Redaktion ankomme, bin ich gestresst. Für die 25 Kilometer brauche ich auch keine Viertelstunde, wie im Sommer, sondern eine Stunde.

Genauso lange brauche ich, wenn ich die öffentlichen Verkehrsmittel nutze. Die Reise beginnt mit einem Fußmarsch von 15 Minuten, gefolgt von einer 23-minütigen Zugfahrt. Dann bleiben mir zwei Minuten zum Umsteigen, um anschließend fünf Minuten mit dem Bus zu fahren. Dann noch einmal fünf Minuten Gehen und ich bin da – wenn nichts dazwischenkommt.

Wenn ich den Zug erwische und dieser auch keine Verspätungen hat, dann ist der öffentliche Verkehr – zumindest in meinem Fall – in etwa so schnell wie das Auto im Stau. 25 Kilometer in einer Stunde zurücklegen macht eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 25 km/h. Das Fahrrad wäre nicht viel langsamer. Laut Mobilitéit.lu ist das Auto dann immer noch das schnellste Fortbewegungsmittel.

Um die Fahrzeit zu halbieren, steigt die Zahl der Kilometer um ein knappes Drittel.

Vor Kurzem habe ich die Lösung gefunden. Ich kann die Zeit, während der ich unterwegs bin, halbieren. Unterwegs begegne ich praktisch keinen Verkehr, die Strecke ist fahrerisch anspruchsvoll und touristisch schön. „Turn Rushhour into Quality Time“, der Werbespruch aus den 80ern ist immer noch aktuell.

Der Haken: Der Weg ist deutlich länger. Um die Fahrzeit zu halbieren, steigt die Zahl der zurückgelegten Kilometer um ein knappes Drittel. Das ist mir der Umweg wert. Die Zeitersparnis ist dabei weniger ausschlaggebend. Wenn ich die Redaktion erreicht habe, bin ich deutlich entspannter.

