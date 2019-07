Das Miteinander im Escher Straßenverkehr

Den Sinn von Verkehrsregeln sehen manche darin, sie zu brechen. Stadtingenieur Lucien Malano verrät, wie Esch dagegen vorgeht und welche Rolle Poller dabei spielen.

Die Nutzung des öffentlichen Raumes polarisiert. Verkehrsteilnehmer stehen zueinander in Konkurrenz, könnte man meinen. Dies hat nicht nur mit einer neuen Art von Elektromobilität zu tun.



Aber auch in Esch fragt man sich, wie man mit den rasenden Elektro-Tretrollern, die neuerdings in der Alzettestraße das Bild prägen und ab und an in Konflikt mit Fußgängern geraten, umgehen soll.



Stadtingenieur Lucien Malano sieht hier eine nationale Verantwortung ...