Das Luxemburger Wort sucht „d’Terrass vum Joer“

Die Saison ist eröffnet – doch wo befindet sich die schönste Terrasse im ganzen Land? Lassen Sie es uns wissen und stimmen Sie ab!

Was gibt es Schöneres, als die Frühlingssonne in geselliger Runde an einem Ort mit Aussicht zu genießen – bei einem kühlen Bier oder einem prickelnden Glas Crémant, vielleicht sogar bei einem köstlichen Menü.

Doch egal ob schlicht oder spektakulär, ob mit beeindruckender Hintergrundkulisse oder einer besonderen Geschichte – sie muss zum Verweilen einladen, und durch ihren Charme bestechen. Welche Terrasse hat für Sie dieses gewisse Extra, ein ganz besonderes Flair? Teilen Sie es uns mit! Das „Luxemburger Wort“ sucht landesweit „d’ Terrass vum Joer“.

In einer ersten Phase werden Ihre Vorschläge gesammelt, danach geht’s zum Voting, wo Sie, liebe Leser, für Ihre Lieblingsterrasse abstimmen können. Dies in den drei Kategorien Bars & Cafés, Restaurants und Freizeit (Bäcker, Eisdielen, Campings, ...).

Mitmachen lohnt sich – es gibt auch etwas zu gewinnen. In diesem Sinne: Verraten Sie uns Ihr Lieblingsplätzchen!

